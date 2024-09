Last-Minute-Treffer sichert dem SCU den Sieg gegen Petersdorf II

Details Sonntag, 29. September 2024 14:01

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Mitte B gelang SC Foitl Bau Unterpremstätten II ein knapper 1:0-Auswärtssieg gegen Petersdorf II. Der entscheidende Treffer fiel erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit, was die Spannung bis zum Ende aufrecht hielt. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, wobei die Zuschauer vor allem in der zweiten Halbzeit mit Chancen und Emotionen nicht enttäuscht wurden.

Torlose erste Halbzeit - Gastgeber steht stabil und routiniert

Die ersten Minuten waren von Abtasten geprägt, wobei Unterpremstätten II bereits in der 3. Minute eine erste Chance hatte. Doch der Schuss ging weit am Tor vorbei, war jedoch die erste mutige Torchance der jungen Gäste.

Es blieb blieb zunächst weitgehend ereignislos, abgesehen von einigen Angriffen, die aber insgesamt für wenig Gefahr sorgten. In der 23. Minute hatten die Gäste einen Freistoß, doch der Schuss verfehlte das Ziel deutlich. Kurz vor der Halbzeitpause wurde ein Konter der Gäste von Unterpremstätten II durch den Schiedsrichter gestoppt, was für Unmut bei den Spielern sorgte.

Die Gäste hatten mehr Spielanteile, der Gastgeber spielte konzentriert aus einer gut geordneten Abwehr heraus. Die Halbzeit endete torlos, und die Zuschauer zeigten sich eher von der Kellnerin als vom Spiel begeistert.

Spannung in der zweiten Hälfte - beide Teams mit einem guten Spiel

Nach der Pause kam mehr Dynamik ins Spielvon Petersdorf, die erste Gelegenheit gehörte jedoch dem SCU In der 51. Minute verpasste Unterpremstätten II eine große Chance, als ein Schuss aus nur fünf Metern weit über das Tor ging. Der Druck auf beide Teams nahm zu, und in der 59. Minute jubelte Unterpremstätten II bereits über einen Treffer, doch der Schiedsrichter entschied auf eine Abseitsposition. Nun nahm das Spiel immer mehr an Fahrt auf.

Die Begegnung wurde zunehmend intensiver, mit mehreren Offensivaktionen auf beiden Seiten. In der 74. Minute gab es einen strittigen Abstoß, den der Schiedsrichter kurzerhand in einen Eckball für Unterpremstätten II umwandelte, der jedoch nichts einbrachte. Die Gastgeber hatten in der 77. Minute eine Möglichkeit über den rechten Flügel, doch daraus entwickelte sich eine ernsthafte Torchance, die jedoch auch ungenutzt blieb - beide Teams versuchten weiter den entscheidenden Treffer zu erzielen. Kurz darauf vergab Unterpremstätten II in der 79. Minute eine aussichtsreiche Gelegenheit, jedoch fand der letzte Pass keinen Abnehmer.

Der entscheidende Moment - die 93. Minute bringt einen Sieger hervor

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Spannung und Emotionen. Die Spieler von Petersdorf II und Unterpremstätten II kämpften verbissen um jeden Ball. In der 93. Minute kam es schließlich zur entscheidenden Szene: Sandro Hofer von Unterpremstätten II nutzte einen schönen Konter und dribbelte sich durch die Abwehr, bevor er eiskalt zum 1:0 einschob. Dieser Treffer sorgte für großen Jubel bei den jungen Gästen und sicherte ihnen den Sieg.

Obwohl das Spiel für Petersdorf II unglücklich endete, zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und Kampfgeist. Nach insgesamt 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und SC Foitl Bau Unterpremstätten II konnte drei weitere Punkte mit nach Hause nehmen. Dieses Spiel wird für die Youngesters aus Premstätten vor allem wegen des späten Siegtreffers in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel

Statement von Philipp Degen, SCU-Trainer, nach dem Last-Minute-Sieg:

„Es war ein gutes und umkämpftes Auswärtsspiel, wie wir es auch erwartet haben. Auch der Gegner hat eine hochklassige Leistung gezeigt und uns über 90 Minuten hinweg vor große Herausforderungen gestellt. Dass wir in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer erzielen konnten, zeigt die unglaubliche Mentalität meiner Mannschaft. Solche Momente sind einfach besonders und für uns natürlich ein fantastisches Ende eines schwierigen Spiels.

Die Platzverhältnisse waren alles andere als ideal, und beide Teams hatten damit zu kämpfen. Das machte es noch schwieriger, unsere Taktik voll umzusetzen, aber wir haben uns gut angepasst und unser Spiel durchgezogen. Der Gegner hatte eine andere Herangehensweise, doch wir konnten am Ende das bessere Ergebnis für uns erzielen.

Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen – sie hat bis zur letzten Sekunde gekämpft und nie aufgegeben. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir auch auswärts immer alles geben und uns durch solche Herausforderungen nicht entmutigen lassen. Dieser Sieg gehört dem ganzen Team, das sich den Erfolg durch seine unermüdliche Einsatzbereitschaft verdient hat.“

Aufstellungen:

Petersdorf II: Ernö Kovacs - Philipp Pfund, Lan Kosi Lovrencec, Hadi Moqdad, Fade Al Aboudi - Nejc Podlesnik, Onur Gürsen, Lukas Veit, Rok Gruskovnjak (K), Drilan Tafilaj - Patrick Fidersek

Ersatzspieler: Suleyman Othman, Jacob Hartinger, Patrick Resch, Sasa Dretar

Trainer: Rok Gruskovnjak

- SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Julian Mayer, Lorenz Christoph Kürbisch (K), Dzejlan Ramic, Alexander Wolf, Clemens Berndl, Sandro Hofer, Felix Paier, David Neumann, Philipp Marinoiu, Jannis Wagner, Nico Leon Lackner

Ersatzspieler: Yannick Halvax, David Gepp, Nuno Messner, Lorenz Kopp, Kilian Forstinger, Tobias Belohlavek

Trainer: Philipp Degen Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Petersdorf II : SCU II - 0:1 (0:0)

93 Sandro Hofer 0:1

