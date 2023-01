Leoben II-Trainer Valtan: „Der Meistertitel ist in Stein gemeißelt.“

Details Samstag, 28. Januar 2023 11:15

Die Kampfmannschaft II des DSV Leoben kann durchaus auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken. War man zu Beginn der 2000-er-Jahre doch fester Bestandteil in der Oberliga Nord. Danach aber geht es kontinuierlich bergab. Im Sommer 2013 geht es runter in die Unterliga Nord B, wo die Verweildauer dann 2 Jahre beträgt. Ab dem Juni 2015 ist man in der Gebietsliga Mürz zu finden. 6 Saisonen lang ist man dort im gesicherten Tabellen-Mittelfeld zum antreffen. Was folgt ist ein Jahr Spielpause (21/22), bis man es im letzten Sommer in der 1. Klasse Mur/Mürz A wieder versucht auf Punktejagd zu gehen. Der Neueinstieg sollte hervorragend gelingen. So können alle 11 Partien gewonnen werden. Mit 7 Punkten Vorsprung (Tore: 83:2) befinden sich die Leobner unweigerlich auf Meisterkurs. Trainer Alois Valtan steht Ligaportal.at mit einem Interview bzw. einem Wordrap zur Verfügung:

Nach der imposanten Herbstrunde ist es kaum vorstellbar, dass Leoben II den Meistertitel noch aus der Hand gibt.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der fulminanten Hinrunde?

Trainer Alois Valtan: "Die Stimmung in der Mannschaft nach der famosen Hinrunde ist vom vom Feinsten. Als Neueinsteiger, wir mussten die Mannschaft komplett neu zusammenstellen, war wahrlich nicht mit einer solchen Erfolgsserie rechnen. Aber die Mischung passt, neben vier routinierten Spielern, ist es uns gelungen das Team mit jungen Talenten aus der Umgebung zu ergänzen. Wenngleich die Euphorie im Verein als 'hervorragend' zu bezeichnen ist. Die Zusammenarbeut mit der KM I passt hervorragend. Erst zuletzt hat Coach Carsten Jancker mit Danny Krause einen Akteur in den Regionalliga-Kader bestellt. Wir sind auch noch im Steirercup mit von der Partie. Dort wollen wir am Ostermontag im Halbfinale in Köflach für eine Überraschung sorgen."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Trainingsstart war am 27. Jänner. Insgesamt stehen 11 Testspiele am Programm. Allesamt am heimischen Kunstrasen am Tivoli. Zumeist gegen Oberliga bzw. Unterligavereine. Trainingslager steht soweit keines an."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Abgänge: David Neumeister (Hinterberg), Kemal Pedljic, Luca Gutschi (St. Peter/Fr.), Maurice Pracher (Pause), Zugänge: Patrick Maier (Verletzung retour), Dino Skvorc (KM I), Noah Leitold (Niklasdorf)."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Der Fokus muss noch besser werden. Was heißt, dass wir das Spiel über die gesamte Distanz durchziehen müssen. Nur dann wird es uns gelingen den Abstand zur KM I zu verkleinern. Wenngleich die Trefferausbeute mit 83:2-Toren hervorragend ist. Martin Petkov führt mit 33 Toren überhaupt die Schützenliste in der Steiermark an."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Wir werden bezüglich Meistertitel keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Oder anders formuliert, der Titel ist soweit bereits in Stein gemeißelt. Um den möglichen Relegationsplatz werden sich wohl Zeltweg II, Lobmingtal II und Obdach II matchen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Neben uns haben noch die Frojacher, ebenso ein Neueinsteiger, überrascht. Enttäuscht war ich von den ESV Knittelfeld Juniors und von St. Lambrecht, die beide weit hinter den Erwartungen geblieben sind."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Klar, es fehlen noch 11 Rückspiele. Aber im Prinzip können wir uns nur selber schlagen, was nicht der Fall sein wird. Der Aufstieg steht voll auf der Tagesordnung bzw. wollen wir dann auch in der Gebietsliga eine gute Figur abgeben."

Wordrap mit Alois Valtan

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: Enkeltochter und Frau

Meine Lieblingsmusik: Mölltaler

Bevorzugtes Urlaubsland: Italien

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Die Wespe

Wo ich am besten entspanne: im Whirlpool, Sauna

Der österr. Fußball braucht: mehr Kontinuität und Tempo

Ronaldo oder Messi: Modric

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Herbert Kickl

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: WM Finale 22

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Familie, Dartscheibe, kühles Bier

Fotocredit: DSV Leoben

by: Roo