Torfestival in Pöls: FSC Pöls II überrollt den FC Judenburg II mit 7:1- Gäste ohne Ersatzspieler und in Unterzahl

In einer mitreißenden Partie der 1. Klasse Mur/Mürz A konnte der FSC Pöls II vor heimischem Publikum einen überwältigenden 7:1-Sieg gegen den FC Judenburg II feiern. Die Mannschaft aus Pöls zeigte sich über die gesamten 90 Minuten hinweg in bester Spiellaune und ließ den Gästen kaum eine Chance. Schon zur Halbzeit führten die Hausherren mit 2:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach.

Frühe Führung durch Neubauer und Rieger - zur Pause steht es 2:0

Von Beginn an machte der FSC Pöls II klar, dass sie die drei Punkte unbedingt einfahren wollten. Bereits in der 19. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln, als Philipp Neubauer das 1:0 erzielte. Nur zehn Minuten später war es David Rieger, der die Führung für den FSC Pöls II auf 2:0 ausbaute. Judenburg II wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte dem Druck der Hausherren nur wenig entgegensetzen.

Nach diesem Doppelschlag der Pölser versuchte sich Judenburg II zwar zu wehren, konnte jedoch nur wenige Chancen herausspielen. Die starke Defensive der Pölser ließ nichts anbrennen und so ging es mit dem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

Pöls II erhöht das Tempo und trifft fünf weitere Male

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der FSC Pöls II seine dominante Vorstellung fort. In der 49. Minute konnte David Rieger ein weiteres Mal zuschlagen und das 3:0 markieren. Nur zwei Minuten später war es Leon Kaiser, der mit einem weiteren Treffer das 4:0 für die Heimmannschaft erzielte.

In der 55. Minute erzielte Florin Strohmeier das 5:0, und das Spiel schien bereits entschieden. Doch der FSC Pöls II zeigte sich weiterhin hungrig auf mehr Tore.

In der 66. Minute war es Florian Stuhlpfarrer, der das halbe Dutzend für die Hausherren vollmachte und das 6:0 erzielte. Das einzige Lebenszeichen von Judenburg II kam in der 75. Minute, als Illia Yahlinsky zum 6:1 traf und den Ehrentreffer für die Gäste markieren konnte. Doch auch dies änderte nichts an der klaren Überlegenheit der Pölser.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Georg Agnoli in der 87. Minute mit seinem Treffer zum 7:1-Endstand. Ein weiterer Treffer für Pöls II wurde Andreas Koini verwehrt, nachdem der Schiedsrichter eine Aktion von ihm nicht anerkannte.

Mit diesem eindrucksvollen 7:1-Sieg unterstreicht der FSC Pöls II seine Ambitionen in der 1. Klasse Mur/Mürz A (STMK). Die Mannschaft von Trainer Spiegel hat mit dieser Leistung eindrucksvoll gezeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Die Gäste aus Judenburg mussten über lange Zeit in Unterzahl spielen, da man keine Auswechselspieler auf der Bank hatte, was die Aufgabe noch schwieriger machte.

1. Klasse Mur/Mürz A: FSC Pöls II : Judenburg II - 7:1 (2:0)

87 Georg Agnoli 7:1

75 Illia Yahlinsky 6:1

66 Florian Stuhlpfarrer 6:0

55 Florin Strohmeier 5:0

51 Leon Hannes Kaiser 4:0

49 David Rieger 3:0

29 David Rieger 2:0

19 Philipp Neubauer 1:0

