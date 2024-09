USV Oberzeiring siegt im Duell bei SV Oberwölz II - sechs Siege aus sechs Spielen

Details Sonntag, 29. September 2024 19:50

In einem Spiel der 1. Klasse Mur/Mürz A trafen der SV Oberwölz II und der USV Oberzeiring aufeinander. Beide Teams zeigten großen Einsatz, was die Begegnung zu einem packenden Krimi machte. Trotz eines frühen Treffers der Gastgeber konnte sich am Ende der USV Oberzeiring mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Ein Elfmeter in der zweiten Halbzeit war dabei entscheidend für den Ausgang des Spiels.

Frühe Führung für SV Oberwölz II

Gleich zu Beginn zeigte sich der SV Oberwölz II äußerst motiviert und offensiv ausgerichtet. Schon in der 13. Minute konnte Andreas Geißler die Heimfans jubeln lassen. Mit einem präzisen Schuss brachte er den SV Oberwölz II in Führung. Diese frühe Führung setzte die Gäste aus Oberzeiring unter Druck, die nun gefordert waren, mehr Initiative zu ergreifen.

Die Gastgeber versuchten, ihren Vorsprung auszubauen und spielten weiterhin druckvoll nach vorne. Die Abwehr des USV Oberzeiring stand jedoch kompakt und ließ keine weiteren Chancen zu. Das Spiel gestaltete sich in der Folge ausgeglichen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Ausgleich und entscheidender Elfmeter

In der 24. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Enis Tahiri nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SV Oberwölz II und erzielte das 1:1. Dieses Tor brachte neuen Schwung in die Partie, und beide Teams kämpften mit vollem Einsatz um die Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden.

Nach der Pause drückte der USV Oberzeiring auf den Führungstreffer. In der 49. Minute kam es zu einem entscheidenden Moment im Spiel: Ein Foul im Strafraum führte zu einem Elfmeter für den USV Oberzeiring. Tobias Kotzegger trat an und verwandelte sicher zum 2:1 für die Gäste. Dieses Tor war der Wendepunkt im Spiel und stellte die Weichen für den späteren Sieg des USV Oberzeiring.

Der SV Oberwölz II versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des USV Oberzeiring hielt stand. Die Gäste verteidigten mit großem Einsatz und verhinderten, dass die Gastgeber noch einmal gefährlich vor das Tor kamen.

Das Spiel endete nach 90 intensiven Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für den USV Oberzeiring. Die Mannschaft zeigte eine starke kämpferische Leistung und bewies Nervenstärke, insbesondere bei der Verwandlung des entscheidenden Elfmeters. Für den SV Oberwölz II bleibt die Enttäuschung, nach einer frühen Führung das Spiel noch aus der Hand gegeben zu haben. Oberzeiring ist weiterhin voll in der Spur und holte 18 Punkte aus den ersten sechs Partien - mehr geht nicht.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Oberwölz II : Oberzeiring - 1:2 (1:1)

50 Tobias Kotzegger 1:2

24 Enis Tahiri 1:1

13 Andreas Geißler 1:0

