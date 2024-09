Ligaportal-Spiel der Woche - erster Saisonsieg für Kraubath: 3:1-Erfolg gegen die Young Boys Murau

Details Montag, 30. September 2024 17:53

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Mur/Mürz A konnte der TUS Kraubath am Wochenende endlich den langersehnten ersten Saisonsieg einfahren. Gegen die Young Boys Murau gelang der Mannschaft vor heimischem Publikum ein verdienter 3:1-Erfolg. Besonders hervorzuheben sind dabei die starke Leistung von Vedran Simic, der zwei Tore beisteuerte, und der glänzende Torhüter Lukas Schwaiger, der mit mehreren Paraden den Sieg festhielt.

Endlich holte das Team von Trainer Bonow den ersten Sieg in der neuen Saison.

Blitzstart für TUS Kraubath: Simic trifft doppelt - nach zwölf Minuten steht es 2:0 und dann ist der Doppelpacker verletzt

Der TUS Kraubath legte von Beginn an ein hohes Tempo vor und zeigte, dass sie fest entschlossen waren, den ersten Sieg der Saison zu holen. Bereits in der 7. Spielminute fiel der Führungstreffer: Kapitän Julian Ertl, der mit seiner rot-weiß-roten Kapitänsbinde sofort ins Auge stach, setzte Simic mit einer präzisen Flanke in Szene, der den Ball mühelos im Tor unterbrachte.

Das Team von Trainer René Bonow spielte danach weiter nach vorne und konnte die Führung nur fünf Minuten später auf 2:0 ausbauen. Wieder war es Vedran Simic, der mit einer beeindruckenden Einzelleistung drei Verteidiger der Young Boys aussteigen ließ und den Ball souverän im Tor unterbrachte. Die Murauer, die von Trainer Franz Staber betreut wurden, waren sichtlich überrascht von diesem schnellen Doppelschlag und benötigten einige Zeit, um sich neu zu sortieren.

Wieder super Schuss von Simic! Knapp daneben Marcel Gruber, Ticker-Reporter

Simic war bis zur 20. Minute der "Mann des Tages" und musste dann verletzt ausgewechselt werden. Einen Stempel hatte er dem Spiel auf jeden Fall aufgedrückt.

Dengg bringt Murau zurück ins Spiel

Doch die Young Boys Murau II gaben sich nicht geschlagen. Angeführt von Raphael Dengg, einem jungen Talent, kämpften sie sich zurück ins Spiel. In der 34. Minute erzielte Dengg nach einem weiten Freistoß aus der eigenen Hälfte das 2:1. Er nahm den Ball im Strafraum gekonnt an und ließ Kraubath-Keeper Schwaiger keine Chance. So ging es mit einem offenen Spielstand von 2:1 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Kraubath hält stand, Murau kämpft verbissen

Nach der Pause versuchte der TUS Kraubath, die Führung zu verwalten und auf Konter zu setzen. In der 60. Minute sorgte ein spektakulärer Seitfallzieher eines Kraubather Spielers fast weiteres Tor, doch Murau-Schlussmann Felix Purgstaller bewahrte seine Mannschaft mit einer glänzenden Parade vor dem 3:1.

Die Young Boys Murau drängten auf den Ausgleich. Doch die Kraubather Defensive stand sicher und vereitelte zahlreiche Angriffe der Gäste. Besonders Torwart Lukas Schwaiger erwies sich als sicherer Rückhalt und zeigte eine Glanzleistung, indem er mehrfach brenzlige Situationen entschärfte.

Support der jüngsten Fans am Wochenende!

Brandners Schlusspunkt zum 3:1 - da ist der erste Saisonsieg

In der Schlussphase des Spiels wurde es noch einmal hektisch. Beide Teams zeigten vollen Einsatz, doch die Kraubather waren die Mannschaft mit dem längeren Atem. In der 90. Minute fiel die endgültige Entscheidung, als David Brandner einen kraftvollen Lauf über die linke Seite startete, in die Mitte zog und den Ball ins lange Eck schoss. Der Verteidiger Lukas Grasser versuchte noch zu klären, doch lenkte er den Ball dabei unglücklich ins eigene Tor.

Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, der den ersten Saisonsieg des TUS Kraubath besiegelte. Die 150 heimischen Fans feierten ausgelassen mit dem Team.

Trainerstimme und Ausblick

Nach dem Spiel äußerte sich TUS-Trainer René Bonow erleichtert über den ersten Sieg der Saison:

„Endlich haben wir die drei Punkte geholt. Wir sind schnell mit 2:0 in Führung gegangen, dann kam wieder die Nervosität. Aber heute haben wir den Sieg eingefahren. Wir sind mit Niederlagen in die Saison gestartet, dann kamen die Unentschieden, jetzt kommen hoffentlich die Siege.

Die Liga ist so eng beieinander – wenn wir den Nachtrag gewinnen, sind wir Dritter, aber nach unten ist auch nicht viel Abstand. Jeder kann heuer jeden schlagen. Wir trainieren fleißig weiter, und am Montagabend haben wir Training – das macht jetzt natürlich mehr Spaß als zuletzt.“

Mit diesem wichtigen Sieg rückt der TUS Kraubath auf den zehnten Tabellenplatz vor. Nächste Woche steht ein wegweisendes Spiel gegen den direkten Konkurrenten St. Lambrecht an, wo Kraubath die Chance hat, sich weiter in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

Die Young Boys Murau hingegen müssen sich auf ein schwieriges Heimspiel gegen die Spitzenmannschaft aus Pöls vorbereiten. Trotz der kämpferischen Leistung bleibt die Mannschaft weiter im unteren Tabellendrittel. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben muss das Team an der Defensive arbeiten und die Chancenverwertung verbessern, um gegen die starken Gegner bestehen zu können. Aber auch für die Young Boys gilt: die Tabelle ist eng und man rutscht schnell nach oben oder unten.

Aufstellungen:

TUS Kraubath:

Tor: Lukas Schwaiger

Abwehr: Vedran Simic, Julian Ertl (K), David Brandner, Johannes „der Bomber vom Badesee“ Steiner

Mittelfeld: Kevin Limbacher, Ivan Stojcevic, Luca Waldböck, Christian Berger, Leon Oliver Knoll

Sturm: Gernot BonowErsatzspieler: Christoph Fötsch, Tristan Rafael Fink, Kevin Brutti, Florian Neuherz, David Tomic, Felix Obenaus

Trainer: René Bonow

Young Boys Murau:

Tor: Felix Purgstaller

Abwehr: Louis Sommer (K), Raphael Ameya Dengg, Mateo Georg Stoff, Moritz Wallner

Mittelfeld: Jonas Sabin, Andrii Siryi, Julian Weilharter

Sturm: Manuel Eder, Jonas Heitzer, Cicero Aparecido De AlmeidaErsatzspieler: Paul Spieß, Lukas Grasser, Maximilian Moser, Gernot Grasser

Trainer: Franz Staber

Das Ligaportal-Spiel der Woche wurde von unserem Partner und Fotografen Alexander Matzka (amatzka.at) dokumentiert.

Bericht Florian Kober

Fotos: Alexander Matzka

1. Klasse Mur/Mürz A: Kraubath : Young Boys Murau II - 3:1 (2:1)

93 Eigentor durch Lukas Grasser 3:1

34 Raphael Ameya Dengg 2:1

12 Vedran Simic 2:0

7 Vedran Simic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.