Knappes Duell zwischen FC Zeltweg II und WSV St. Lambrecht endet 2:3

In einem knappen der 1. Klasse Mur/Mürz A trafen der FC Zeltweg II und der WSV St. Lambrecht aufeinander. Das Match bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, Führungswechsel und ein dramatisches Finish. Trotz einer starken Leistung der Gastgeber sicherten sich die Gäste mit einem Last-Minute-Treffer den Sieg und entführten drei wichtige Punkte.

Blitzstart für FC Zeltweg II

Bereits in der ersten Minute sorgte der FC Zeltweg II für den ersten Höhepunkt der Partie. Marko Ilic erzielte das 1:0 und brachte die Gastgeber früh in Führung. Dieser Treffer setzte die Gäste von WSV St. Lambrecht unter Druck, die daraufhin versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute gelang Jonas Gruber der Ausgleichstreffer für WSV St. Lambrecht. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von FC Zeltweg II keine Chance und stellte das Spiel wieder auf Anfang. Beide Mannschaften kämpften in der Folgezeit um die Kontrolle über das Spiel, jedoch ohne weitere Tore in der ersten Halbzeit zu erzielen.

Führungswechsel und spannendes Finish

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Tempo und Einsatz. In der 61. Minute belohnte sich der FC Zeltweg II für seine Bemühungen. Boris Avdoyan traf zum 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Der Jubel bei den Heimfans war groß, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

In der 80. Minute gelang WSV St. Lambrecht der erneute Ausgleich. Christian Pistrich erzielte das 2:2 und sorgte dafür, dass die letzten Minuten der Partie besonders spannend wurden. Nur eine Minute später, in der 81. Minute, drehte Björn Brachmayer das Spiel komplett. Mit seinem Treffer zum 3:2 brachte er die Gäste erstmals in Führung.

Der FC Zeltweg II versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von WSV St. Lambrecht stand sicher. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:2-Sieg für die Gäste, die sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen konnten.

Dieses Spiel bot den Zuschauern alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht. Frühe Tore, Führungswechsel und ein dramatisches Finish sorgten für eine emotionale Achterbahnfahrt. Am Ende war es WSV St. Lambrecht, der sich dank einer starken kämpferischen Leistung durchsetzen konnte. Bemerkenswert ist, dass die Partie ohne eine einzige gelbe Karte auskam.

1. Klasse Mur/Mürz A: Zeltweg II : St. Lambrecht - 2:3 (1:1)

81 Björn Brachmayer 2:3

80 Christian Pistrich 2:2

61 Boris Avdoyan 2:1

13 Jonas Gruber 1:1

1 Marko Ilic 1:0

