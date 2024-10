WSV St. Lambrecht besiegt TUS Kraubath mit 3:1 in einer spannenden Begegnung

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:56

In einem mitreißenden Spiel der 7. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A gelang es dem WSV St. Lambrecht, den TUS Kraubath mit einem Endstand von 3:1 zu bezwingen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und konnten in der zweiten Hälfte trotz eines zwischenzeitlichen Gegentores ihre Dominanz weiter ausbauen. Die Partie war geprägt von intensiven Spielzügen und einer entscheidenden roten Karte gegen Kraubath, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflusste.

Frühe Führung für WSV St. Lambrecht - nach einer halben Stunde steht es 2:0

Zu Beginn der ersten Halbzeit setzte der WSV St. Lambrecht gleich ein klares Zeichen. In der 20. Minute fiel das erste Tor des Abends. Christian Hansmann nutzte eine Gelegenheit und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Dies verlieh den Gastgebern den nötigen Schwung, um weiter Druck auf die Abwehr des TUS Kraubath auszuüben. Nur elf Minuten später, in der 31. Minute, gelang Christian Pistrich ein weiteres Tor, wodurch der Vorsprung auf 2:0 ausgebaut wurde. Die Fans des WSV St. Lambrecht jubelten begeistert, als ihre Mannschaft mit dieser komfortablen Führung in die Pause ging.

Spannung und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der TUS Kraubath motiviert zurück aufs Spielfeld. Bereits in der 48. Minute gelang es Luca Waldböck, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen, was das Spiel für die Gäste wieder spannend machte. Kraubath zeigte großen Kampfgeist und versuchte, weiter Druck auszuüben, um den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 62. Minute erlitt der TUS Kraubath einen herben Rückschlag, als Tristan Fink eine rote Karte erhielt. Diese Unterzahl machte es für die Gäste schwerer, das Spiel zu kontrollieren.

Der WSV St. Lambrecht nutzte die Gelegenheit, um den Sieg endgültig zu sichern. In der 86. Minute erzielte Raphael Ebner das dritte Tor für die Gastgeber, wodurch der Endstand von 3:1 besiegelt wurde. Dieses Tor dämpfte die Hoffnungen der Gäste, das Spiel noch zu drehen, und sicherte dem WSV St. Lambrecht einen verdienten Sieg.

Mit diesem Ergebnis festigte der WSV St. Lambrecht seine Position in der Tabelle und zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. TUS Kraubath hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und auf die kommenden Spiele vorbereiten.

1. Klasse Mur/Mürz A: St. Lambrecht : Kraubath - 3:1 (2:0)

86 Raphael Ebner 3:1

48 Luca Waldböck 2:1

31 Christian Pistrich 2:0

20 Christian Hansmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.