USV Oberzeiring dominiert FC Zeltweg II mit überzeugendem 4:1-Sieg - sieben Spiele, sieben Siege

Details Montag, 07. Oktober 2024 18:09

In einem Duell der 1. Klasse Mur/Mürz A triumphierte der USV Tauernwind Oberzeiring über den FC Zeltweg II mit einem eindrucksvollen 4:1-Erfolg. Die Heimmannschaft zeigte sich von Beginn an entschlossen und konnte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen für den Sieg stellen. Besonders die Torschützen Julian Pirker und Tobias Kotzegger glänzten mit ihren entscheidenden Treffern und trugen maßgeblich zum Erfolg ihres Teams bei. Der FC Zeltweg II konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch am Ende reichte die Leistung nicht aus, um den Gastgebern gefährlich zu werden.

Erste Halbzeit: Offener Schlagabtausch mit Oberzeiring in Führung

Der USV Oberzeiring eröffnete das Spiel mit hohem Druck und zeigte von Anfang an seine Ambitionen, das Spiel zu gewinnen. In der 18. Minute war es Julian Pirker, der die Heimmannschaft mit einem präzisen Treffer in Führung brachte. Sein Tor zum 1:0 markierte den Beginn einer intensiven Partie, in der beide Teams hart um jeden Ball kämpften.

Die Gäste aus Zeltweg zeigten sich keineswegs eingeschüchtert und antworteten in der 32. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Boris Marijanovic traf für den FC Zeltweg II und stellte den Spielstand auf 1:1. Dieser Ausgleich schien das Spiel für einen Moment zu beruhigen, doch USV Oberzeiring ließ sich davon nicht beirren. Noch vor der Halbzeit, in der 44. Minute, schlug Tobias Kotzegger per Freistoß zu und stellte den alten Abstand wieder her. Mit diesem eleganten Treffer schoss er sein Team zur 2:1-Führung, die die Heimmannschaft mit in die Kabine nahm.

Zweite Halbzeit: Oberzeiring zieht davon

Nach dem Seitenwechsel machte der USV Oberzeiring genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 53. Minute gelang es erneut Julian Pirker, sich in die Torschützenliste einzutragen. Sein zweites Tor des Tages erhöhte ebenfalls mit einem Freistoß den Vorsprung auf 3:1 und setzte den FC Zeltweg II weiter unter Druck.

In den Schlussminuten nutzte Oberzeiring die sich bietenden Gelegenheiten konsequent aus. Ein Elfmeter für Oberzeiring in der 74. Minute sorgte für zusätzlichen Nervenkitzel, doch der Ball verfehlte das Tor. Kurz darauf, in der 76. Minute, sorgte Tobias Kotzegger mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand. Der Spieler krönte damit seine herausragende Leistung und sicherte seinem Team endgültig den verdienten Sieg in dem er einen Elfer verwandelte.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere Überraschungen. USV Oberzeiring kontrollierte das Spiel souverän und ließ keine weiteren Chancen der Gäste zu.

Am Ende jubelten die Gastgeber über einen deutlichen 4:1-Sieg und drei wichtige Punkte in der Tabelle. Der FC Zeltweg II musste sich geschlagen geben und die Heimreise ohne Zählbares antreten. Oberzeiring zeigte sich an diesem Tag als das stärkere Team und bewies einmal mehr seine Klasse in der laufenden Saison.

1. Klasse Mur/Mürz A: Oberzeiring : Zeltweg II - 4:1 (2:1)

76 Tobias Kotzegger 4:1

53 Julian Pirker 3:1

44 Tobias Kotzegger 2:1

32 Boris Marijanovic 1:1

18 Julian Pirker 1:0

