StayAtHome-Wordrap (5): Djeno Mujanic (FC Zeltweg II/1. MMA)

Details Mittwoch, 22. April 2020 16:09

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der 1. Klasse Mur/Mürz A sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der fünfte Teil kommt vom FC Zeltweg II. Ligaportal.at konfontierte Spielertrainer Djeno Mujanic mit einem Wordrap:

(Durchhalten ist auch bei Djeno Mujanic und der Zeltweger Zweiertruppe angesagt)

So halte ich mich aktuell fit: mit Laufen Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: ziemlich mit allen Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja in dieser Situation war es richtg, abzubrechen. Homeoffice: Mir ist es viel lieber "normal" arbeiten zu können. Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Reisfleisch Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Kameradschaft und Spaß Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes Verschiebung der EM: es soll nichts Schlimmeres geben. Geisterspiele: besser wie kein Fußball. Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: auf alles was vorgeschrieben ist. Lieblings-App: Instagram Challenges auf Instagram: kein Fan von Challenges. Vorbild: Zlatan Ibrahimovic Lieblingsfilm: American Sniper Mein bester Gegenspieler war: Denis Talic (Obdach) Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: alle Partien konstant absolviert. Ligaportal: sehr informative Plattform Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten