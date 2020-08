Halbes Dutzend: Seckau wird der Favoritenrolle gegen Judenburg II gerecht!

Details Sonntag, 30. August 2020 10:09

Am Samstag war in der 1. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A auch der USV PL Soundpark Seckau aktiv, der auf den FC Judenburg II traf und zuhause um drei Punkte kämpfte. Es sollte gelingen die volle Anzahl gutzuschreiben. Damit bestätigen die Seckauer was vielerorts behauptet wird. Nämlich, dass diese auch in dieser Saison um den Titel mitspielen werden. Das wird sich für die Judenburger wohl nicht ganz ausgehen. Aber zumindest einen Schritt nach vorne in der Entwicklung sollte doch zu schaffen sein. Der Spielleiter war Siegfried Hofgartner - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Gäste mit der frühen Führung

FC Judenburg II kommt besser in die Partie und erzielt nach nur wenigen Minuten den Führungstreffer. Isak Halili nützt in Minute 5 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 0:1. Daraufhin dauert es doch etwas bis die Himmelsbach-Truppe diesen Schock des frühen Gegentreffers wegstecken kann. In der 16. Minute gelingt es dann auszugleichen, Michael Steiner kann sich dabei mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. Jetzt geht das Kommando doch mehr und mehr in das Lager der Seckauer über. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Gäste darum bemüht sind, weiteren Schaden zu vermeiden. In der 44. Minute markiert Christian Friedl den 2:1-Halbzeitstand. Es sollte nicht der einzige Treffer des Seckauer Angreifers bleiben.

Seckau lässt Ball und Gegner laufen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, fabrizieren die Hausherren Nägel mit Köpfen. Die Grassl-Mannen stehen nun auf verlorenen Posten. Bereits in der 50. Minute können die Seckauer eine Schippe drauflegen. Christian Friedl steht dabei mit dem 3:1 im Mittelpunkt des Geschehens. In der 56. Minute folgt Tor Nummer vier. Diesmal ist es Roman Gritschnig der sich als Torschütze in Szene setzen kann. Zu diesem Zeitpunkt sind die Judenburger nur mehr am reagieren anstatt am agieren. Der Torhunger der Hausherren ist trotz der 4:1-Führung aber noch nicht gestillt. In den Schlussminuten gelingt es dann das halbe Dutzend voll zu machen. Christian Friedl mit seinem dritten Tor (79.) und Sebastian Fandl (90.) sorgen letztlich für den 6:1-Spielendstand.

USV SECKAU - FC JUDENBURG II 6:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (5. Halili), 1:1 (16. Steiner), 2:1 (44. Friedl), 3:1 (50. Friedl), 4:1 (56. Gritschnig), 5:1 (79. Friedl), 6:1 (90. Fandl)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten