Auswärtssieg: Obdach II fährt bei Murau II die volle Punkteanzahl ein!

Details Samstag, 05. September 2020 11:23

Am Freitagabend traf in der 2. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A der Tabellenfünfte der SVU Murau II vor heimischem Publikum auf den Tabellendritten den FC Pabst Alko RB Obdach II. Der SVU Murau II gewann in Runde 1 mit 3:1 gegen FC Zeltweg II, während der FC Pabst Alko RB Obdach II 4:0 gegen die SG Unzmarkt/Scheifling/St.Lor. II gewann. Den Obdachern gelingt es auch diesmal knapp aber doch voll anzuschreiben. Damit hält die Richter-Truppe auch beim Punktemaximum. Zuletzt sind die Obdacher permanent auf und abgestiegen. Diesmal wäre wieder die Gebietsliga-Rückkehr an der Reihe. Der Spielleiter war August Schönwetter - 125 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Partie verläuft völlig offen

Vom Start weg ist die Begegnung hart umkämpft. Da sind unbestritten zwei Mannschaften am Werk, die in der Endabrechnung weit vorne in der Tabelle zu finden sein werden. Den Dorfer-Schützlingen gelingt dabei ein wunschgemäßer Auftakt. Simon Mürzl ist es, der die Murauer bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung bringt. Aber die nötige Ruhe kehrt deswegen nicht in das Spiel der Hausherren ein. Was auch damit zu tun hat, dass es die Obdacher bestens verstehen, einen ebenbürtigen Gegner abzugeben. Augenblicke vor dem Pausenpfiff können sich die Gäste dann für ihre Bemühungen belohnen. Lukas Pabst trifft zum 1:1-Halbzeitstand.

Obdach hat knapp die Nase vorne

Der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, beginnt dann so wie der erste geendet hat. Mit einem Treffer der Obdacher, die sich dann nachfolgend die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Der 23-jährige Kosovare Faton Shurdhaj trifft dabei zum 1:2 in die Maschen. Anschließend machen das die Gäste sehr geschickt. Man lässt die Murauer immer wieder anlaufen, um dann im Gegenstoß selbst für Gefahr zu sorgen. So geht die zweite Hälfte auch sehr lebhaft über die Bühne. Aber ein weiterer Treffer sollte ausbleiben. Den Obdachern gelingt es letztlich voll anzuschreiben - Sppielendstand: 1:2.

SVU MURAU II - FC OBDACH II 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (3. Mürzl), 1:1 (45. Pabst), 1:2 (46. Shurdhaj)

by: Ligaportal/Roo

