Klare Angelegenheit: Die SG St. Margarethen II fährt mit Zeltweg II Schlitten!

In der 1. Klasse Mur/Mürz A empfing der Tabellenvierte die SG St.Lorenzen/Kn.-Kobenz-St.Margarethen/Kn. II in der 2. Runde den Tabellenachten den FC Zeltweg II. Beim Saisonstart war die Spielgemeinschaft bei Oberwölz II mit 4:2 erfolgreich. Was doch ein deutliches Lebenszeichen des Neueinsteigers war. Auch diesmal schafft es die Hepflinger-Truppe ihr Spiel aufzuziehen und zu guter Letzt einen deutlich Sieg einzufahren. Die Zeltweger hingegen halten weiter die Null. Schon der Saisonstart zuhause gegen Murau II wurde in den Sand gesetzt. Der Spielleiter war Michael Wagner - 70 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Hausherren gehen rasch in Führung

Nach dem Anpfiff ist das Team von SG St.Lorenzen/Kn.-Kobenz-St.Margarethen/Kn. II sofort hellwach und nimmt das Heft in die Hand. Moritz Missmann zeigt nach 10 Minuten keine Nerven und stellt auf 1:0. Was mit sich bringt, dass der Gastgeber bereits früh in Richtung Siegerstraße abbiegt. Denn mit dem raschen Führungstor im Rücken gelingt es den Gäste das Spiel soweit zu kontrollieren. Die Mujanic-Schützlinge sind zwar bemüht darum den Gleichstand herzustellen. Aber der Platzherr lässt in der Defensive wenig bis nichts anbrennen. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff kommt es dann zum 2:0. Marco Wolfsberger kann sich dabei in die Schützenliste eintragen.

Für die Zeltweger gibt es nichts zu erben

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, sind es die Heimischen, die das federführende Team sind. Es dauert nur bis zur 54. Minute schon leuchtet ein 3:0 von der Anzeigetafel. Florian Wechselberger ist diesmal der Torschütze. Ab diesem Zeitpunkt waren die Würfel endgültig gefallen. Die Zeltweger waren permanent nur am reagieren anstatt am agieren. Da erweisen sich die Hausherren doch um einiges gefährlicher. So gelingt es noch zwei weitere Tore draufzupacken. Wolfsberger (66.) und Wechselberger (81.) treffen jeweils zum zweiten Mal - Spielendstand: 5:0.

SG St. Margarethen/Kn. II - Zeltweg II 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (10. Missmann), 2:0 (43. Wolfsberger), 3:0 (54. Wechselberger), 4:0 (66. Wolfsberger), 5:0 (81. Wechselberger)

