Punkteteilung: Oberwölz II gelingt es bei Murau II etwas mitzunehmen

Details Samstag, 14. August 2021 07:56

Die Zweitvertretung von SVU Murau trennte sich an diesem Freitag von der Reserve von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz mit 1:1. Dabei kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Aber die beiden Abwehrreihen waren nicht zum aushebeln. So ging es torlos rein in die Schlussphase. Da kam es dann zu zwei Elfmetern, die beide verwertet wurden. Das Unentschieden war soweit leistungsgerecht.

Murau findet tolle Chancen vor

Im Gegensatz zu den Murauern haben die Oberwölzer bereits einen Sieg am Konto. Am ersten Spieltag kann man die SG Unzmarkt II knapp aber doch mit 3:2 in die Schranken weisen. Was die Gäste dann auch zum Favoriten in dieser Begegnung macht. Aber die Hausherren können sich hervorragend in Szene setzen. So gelingt es den Gästen vollauf die Stirn zu bieten. Eigentlich hätte die Heitzer-Truppe in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Aber zweimal Brenkusch und Dengg, der nur Aluminium trifft, "verschonen" die Oberwölzer - Halbzeitstand: 0:0.

Die zwei Tore fallen aus Elfmetern

Im zweiten Durchgang gelingt es den Mang-Schützlingen besser, sich auf das Gegenüber einzustellen. Den Murauern ist anzumerken, dass man nach der 4:7-Klatsche bei Judenburg II, etwas zum geraderücken hat. Wenn es schon aus dem Spiel heraus nicht klappen will mit Treffern, müssen halt Standarts her. 78. Minute: Kapitän Freisinger lässt sich die Chance eines Elfmeters nicht nehmen - 1:0 für Oberwölz II. Aber aus dem Auswärtsdreier wird es nichts. Weil Schiri Rößler in der 85. Minute erneut auf den ominösen Punkt zeigt. Diesmal aber zugunsten der Murauer. Alexander Schaffer verwertet den Strafstoß - Spielendstand: 1:1.

Stimme zum Spiel:

Stefan Mang, Trainer Oberwölz II:

"Die Partie war rassig bzw. abwechlungsreich angelegt. Das Remis geht soweit in Ordnung, wenngleich beide Elfmeter grenzwertig waren. Unser Ziel ist es, im vorderen Tabellenbereich mizumischen."

1. Klasse Mur/Mürz A: SVU Murau II – SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II, 1:1 (0:0)

78 Patrik Freisinger/Elfer 0:1

85 Alexander Schaffer/Elfer 1:1

by: Ligaportal/Roo

