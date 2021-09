Weiter im Geschäft: Seckau gibt auch bei Judenburg II beste Figur ab

Details Sonntag, 05. September 2021 18:09

Der USV PL Soundpark Snckau fertigte die Reserve von Judenburg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Dabei standen die Gäste auf verlorenen Posten. Obwohl die Judenburer voll im Saft standen, Wer neuer Trainer werden wird in Seckau wird sich weisen, es sollte wohl einer sein, der die begonnene Arbeit erfolgreich weiterführt.

Seckauer sind total überlegen

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Manuel Steiner brachte FC Judenburg II in der 19. Minute ins Hintertreffen. Doppelpack für USV Seckau: Nach seinem ersten Tor (34.) markierte Christian Friedl wenig später seinen zweiten Treffer (37.). Der dominante Vortrag des Tabellenführers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Judenburg war chancenlos

Patrick Resch baute den Vorsprung der Gäste in der 54. Minute aus. USV PL Soundpark Seckau gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (81.). Schlussendlich setzte sich USV Seckau mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Judenburg II nimmt mit zehn Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Judenburg II bisher drei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Die errungenen drei Zähler gingen für Seckau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. An USV PL Soundpark Seckau gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst einmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, USV Seckau zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat Seckau alle gewonnen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Judenburg II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: USV PL Soundpark Seckau kassierte insgesamt gerade einmal 0,25 Gegentreffer pro Begegnung.

Stimme zum Spiel;

Uwe Senekowisch, Interimscoach Seckau:

"Diskussionslos haben die Burschen die Punkte ins Trockene gespielt. Anfangs hatten wir Startprobleme, dann aber ist das Werkl gelaufen."

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Judenburg II – USV PL Soundpark Seckau, 0:5 (0:3)

19 Manuel Steiner 0:1

34 Christian Friedl 0:2

37 Christian Friedl 0:3

54 Patrick Resch 0:4

81 Fabian Ploebst 0:5

by: Ligaoortal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!