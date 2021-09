Spannung pur: Zeltweg II setzt sich gegen St. Stefan in den Schlussminuten durch

Details Montag, 20. September 2021 19:50

Der TuS St. Stefan/L. kehrte vom Auswärtsspiel gegen die Zweitvertretung von FC Zeltweg mit leeren Händen zurück. Zeltweg II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen 5:2 Heimsieg. In den letzten zehn Minuten der Begegnung trafen die jungen Zeltweger dreimal und fixierten somit den Sieg.

Zeltweg führte zur Halbzeit mit 2:0 - St. Stefan glich binnen fünf Minuten aus

Die Führung der Heimmannschaft stellte Miro Popic sicher. Der Angreifer traf vor 0 Zuschauern zum 1:0. Ali Avdoyan versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Zeltweg II (37.) Mit der Führung für Zeltweg II ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf die Tube und glichen binnen fünf Minuten aus: Andreas Zechner schoss in der 60. Minute den Anschlusstreffer und Jan Schober glich kurz darauf aus (65.). Jetzt roch es nach einer Überraschung im Zeltweger Aichfeldstadion. Doch die Auswärtself hatte sich zu früh gefreut. Mit einem schnellen Doppelpack (80./83.) zum 4:2 schockte Filip Nikolic St. Stefan/L.

Der Doppelpack von Filip Nikolic sorgte für Schockstarre bei den Gästen

Für das 5:2 zugunsten von FC Zeltweg II sorgte dann kurz vor Schluss Nico Fritz, der Zeltweg II und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Das war auch der Endstand - nach einer großartigen Leistung setzten sich die Hausherren durch. Mit dem souveränen Sieg gegen St. Stefan/L. festigte Zeltweg II die dritte Tabellenposition. Nur einmal gab sich FC Zeltweg II bisher geschlagen. Die Serie hält weiterhin an - beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche. TUS St. Stefan/L. nimmt mit sechs Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Die Situation der St. Stefaner ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Zeltweg handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – TUS St. Stefan/L, 5:2 (2:0)

31 Miro Popic 1:0

37 Ali Avdoyan 2:0

60 Andreas Zechner 2:1

65 Jan Schober 2:2

80 Filip Nikolic 3:2

83 Filip Nikolic 4:2

90 Nico Fritz 5:2

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiß, Trainerin Zeltweg I:

"Unsere Jungen haben gut begonnen und sind 2:0 in Führung gegangen. Durch zwei Eigenfehler haben wir die Gegentore hinnehmen müssen. Der 5:2 Sieg war letztendlich verdient."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!