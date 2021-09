Spannende Partie: Der ESV Knittelfeld Juniors II verlangt dem TSV Neumarkt II alles ab

Details Montag, 27. September 2021 21:08

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Zweitvertretung von TSV Neumarkt und der Reserve von ESV Knittelfeld Juniors an diesem achten Spieltag. ESV Knittelfeld Juniors II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Justin Geigl stellte nach vier Minuten auf 1:0

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Justin Geigl die Hausherren in der vierten Minute. Paul Wohlesser schockte den ESV Knittelfeld Juniors II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Neumarkt II (29./40.). Die Gäste konnten diese knappe Führung mit in die Kabine nehmen - es sah aber zwischendurch nicht so aus, denn die Gastgeber trafen bei zwei Versuchen nur die Latte. Nach dem Halbzeitpfiff war Luca Laber war zur Stelle und markierte das 2:2 der Heimischen (54.). Für das 3:2 der zweiten Mannschaft vom TSV Neumarkt zeichnete Johann Kaiser verantwortlich (57.). Unter dem Strich verbuchte Neumarkt II gegen ESV Knittelfeld Juniors II einen 3:2-Sieg.

Insgesamt dreimal trafen die Hausherren nur das Aluminium

Am Ende wäre für Knittelfeld wäre mehr drinnen gewesen, denn die junge Mannschaft verzeichnete auch in der zweiten Hälfte einen Lattenschuss.ESV Knittelfeld Juniors II bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. ESV Knittelfeld Juniors II rutschte weiter ab und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier. Der Sieger dieser Begegnung beißt sich in der Aufstiegszone fest. Die Gäste präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto von TSV Neumarkt II. Nur einmal mussten sich die Jungs von TSV Raiffeisen Neumarkt II bisher geschlagen.

1. Klasse Mur/Mürz A: ESV Knittelfeld Juniors II – TSV Raiffeisen Neumarkt II, 2:3 (1:2)

4 Justin Geigl 1:0

29 Paul Wohlesser 1:1

40 Paul Wohlesser 1:2

54 Luca Laber 2:2

57 Johann Kaiser 2:3

Stimmen zum Spiel:

Martin Rosol, Trainer ESV Knittelfeld Juniors II:

"Unsere junge Truppe hat sich sehr gut verkauft. Ich bin sehr zufrieden, wir haben gut mitgehalten."

by ReD

