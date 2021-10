Machtdemonstration des USV Seckau: 12:0-Auswärtserfolg bei SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen

Details Samstag, 02. Oktober 2021 21:12

Die Zweitvertretung von SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen ging vor heimischem Publikum gegen USV Seckau krachend unter und kassierte eine schmachvolle 0:12-Pleite. An der Favoritenstellung ließ Seckau keine Zweifel aufkommen und trug gegen Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II einen Sieg in beeindruckender Höhe davon. Ein Sieg in solcher Höhe lässt wenige Punkte zur Kritik offen - vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff dominierten die Seckauer das Geschehen nach Belieben und ließen dem Außenseiter zu keinem Zeitpunkt Luft zum Atmen.

Seckauer Warmschießen in der ersten Hälfte

SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II geriet in der 17. Minute durch einen Treffer von Thomas Huebler ins Hintertreffen. Andreas Steinberger erhöhte für USV PL Soundpark Seckau auf 2:0 (25.). Für klare Verhältnisse sorgte der Spitzenreiter, indem erneur Thomas Huebler das 3:0 markierte (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Gast in Person von Fabien Ploebst das 4:0 nach (45.). Der tonangebende Stil von USV Seckau spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Tore am laufenden Band in Hälfte Zwei

USV PL Soundpark Seckau ließ den Vorsprung in der 48. Minute durch Lukas Hoebenreich auf 5:0 anwachsen. Andreas Steinberger legte in der 54. Minute zum 6:0 für USV Seckau nach. Für das zwischenzeitliche 7:0 zeichnete Thomas Huebler mit seinem dritten Treffer der Begegnung verantwortlich. Robert Andraschko gelang ein Doppelpack (62./70.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Seckau zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Christian Friedl (79./84.) und Benjamin Rath (83.) drei weitere Treffer. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II am Boden liegen. USV PL Soundpark Seckau fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Die Abwehrprobleme von SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II bleiben akut, sodass die Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Im Sturm von Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II stimmt es ganz und gar nicht: Neun Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mit dem Erfolg macht es sich USV Seckau weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit nur fünf Gegentoren hat Seckau die beste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz A. Seckau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich USV PL Soundpark Seckau selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Defensivleistung von Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen USV Seckau offenbarte SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

1. Klasse Mur/Mürz A: SG Unzmarkt/Scheifling-St. Lorenzen II – USV PL Soundpark Seckau, 0:12 (0:4)

17 Thomas Huebler 0:1

25 Andreas Steinberger 0:2

31 Thomas Huebler 0:3

45 Fabian Ploebst 0:4

48 Lukas Hoebenreich 0:5

54 Andreas Steinberger 0:6

60 Thomas Huebler 0:7

62 Robert Andraschko 0:8

70 Robert Andraschko 0:9

79 Christian Friedl 0:10

83 Benjamin Rath 0:11

84 Christian Friedl 0:12

