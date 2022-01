Talenteschuppen: Murau II agiert mit einem Altersschnitt von 16,5 Jahren

Details Mittwoch, 12. Januar 2022 08:54

152 Tage lang ruht das runde Leder in den untersten steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der USV PL Soundpark Seckau in der 1. Klasse Mur/Mürz A deutlich den Ton an. Ein 5-Punkte-Vorsprung nach 11 Spielen hat schon etwas. Am 10. Tabellenplatz ist der SVU Murau II mit 7 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Sektionsleiter Werner Palli stellt sich den 9 Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

"Grundsätzlich spielen wir in den letzten Jahren immer mit einer sehr jungen Mannschaft, derzeit liegt der Altersschnitt bei ca. 16,5 Jahren. Unser Zweierteam ist also unsere älteste Jugendmannschaft mit dem Ziel, den Jungs Spielpraxis zu ermöglichen und den einen oder anderen Spieler in den Oberligakader zu bringen. Der Start war ganz schwierig, lange Zeit hatten wir keinen Trainer und der Kader war sehr klein. Erst als der Trainer feststand lief es besser, wurde regelmäßig trainiert und es war eine Entwicklung zu sehen. Von den Ergebnissen her wäre wesentlich mehr drinnen gewesen und es gibt noch eine Menge Luft nach oben."

Wie ist die Stimmung im Verein?

"Die Stimmung ist gut, mehrere Spieler haben schon Oberligaluft schnuppern dürfen und das spornt an."

Gibt es Transfers zu vermelden?

"Markus Herbst kam vom SC Stadl zum SVU Murau II."

Für den SVU Murau II reichte es in der Hinrunde nur zum 10. Rang. Aus 11 Partien wurden nur 7 Punkte gutgeschrieben.

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

"Auf keiner, die Ergebnisse sind uns nicht so wichtig, entscheidend ist die Weiterentwicklung der Spieler."

Gibt es verletzte Spieler?

"Derzeit sind alle Mann fit bzw. ist der gesamte Kader einsatzbereit."

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

"Die doppelten Punkte zu machen wie in der Hinrunde. (Anm.: 11 Spiele - 14 Zähler)."

Wie weit könnte Covid 19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

"Das wäre natürlich möglich, doch verstehen würde das kein Funktionär und Spieler mehr, wo doch die meisten zwei bis dreimal schon geimpft sind. Ohne Impfung darf sowieso kein Erwachsener mehr spielen!"

Wer sind die Meister-Kandidaten?

"Da gibt es für mich nur Seckau, die würden es auch haushoch verdienen, waren sie doch in den letzten beiden Jahren als abgebrochen wurde, immer vorne!"

Diesen Trainer bzw. Spieler würde ich gerne für meinen Verein verpflichten?

"Der deutsche Bundestrainer Hansi Flick und Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski würden doch sehr gut zum SVU Murau passen."

Photo: SVU Murau

by: Roo

