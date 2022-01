Ohne jeglichen Druck: Oberwölz II kann völlig befreit aufspielen

Details Freitag, 14. Januar 2022 06:25

152 Tage lang ruht das runde Leder in den unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der USV PL Soundpark SECKAU in der 1. KLASSE MUR/MÜRZ A den Ton an. Mit einem Respektabstand sind dann der TSV Raiffeisen NEUMARKT II und der FC Stadtwerke JUDENBURG II die beiden ersten Verfolger, Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist . Am 6. Tabellenplatz ist der SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Ferfigteilbau OBERWÖLZ II mit ausbaufähigen 16 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Trainer Stefan Mang stellt sich den 8 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Aufgrund vieler Ausfälle war es nicht einfach, zur nötigen Konstanz zu finden. Die Mannschaft hat aber Potential, was heißt, dass wir imstande sinf einen Gang höher zu schalten."

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Die Stimmung innerhalb der Truppe ist hervorragend. Der gesamte Kader brennt schon darauf, sich für ein Stammleiberk zu empfehlen."

GIBT ES TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Zurzeit ist alles ruhig, was wohl auch so bleiben wird."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"In der Abwehr bzw. im Sturm sind wir mit Sicherheit ausbaufähig bzw. gilt es dort etwaige Schwächen auszumerzen."

Volksfeststimmung herrscht, wenn das runde Leder am Wochenende im renovierten Oberwölzer Birkenstadion rollt.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Zwei Spieler sind noch angeschlagen. Aber bis zum Start der Punktejagd sollten auch diese beiden einsatzfähig sein."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Unsere Vorgabe ist es, in der Endabrechnung einen Platz im voderen Mittelfeld zu belegen."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Ich denke dass wir uns diese Saison mit den Pandemie-Auflagen durchringen werden."

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Die Seckauer, die es sich auch verdient haben, werden sich die Butter nicht mehr vom Brot nemen lassen."

Bild: SV Oberwölz

by: Roo

