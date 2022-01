Aller Anfang ist schwer: ESV Knittelfeld Juniors II sind beim akklimatisieren

Details Montag, 17. Januar 2022 16:12

152 Tage lang ruht das runde Leder in den untersten steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der USV PL Soundpark Seckau in der 1. Klasse Mur/Mürz A deutlich den Ton an. Ein 5-Punkte-Vorsprung nach 11 Spielen hat schon etwas. Am 9. bzw. viert-vorletzten Tabellenplatz sind die ESV Knittelfeld Juniors II, im ersten Bewerbsjahr, mit verbesserungsfähigen 9 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sportliche Leiter Martin Rosol stellt sich den 9 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Eine Kampfmannschaft 2 war eines der mittelfristigen Ziele nach Übernahme von Sektionsleiter Enver Yilmaz im Jahr 2018. Mit der auslaufenden U17, einige Jungs zwischen 15 und 19 Jahren, die es nach Bekanntgabe nochmals wissen wollten und einigen Routiniers konnten wir das Projekt starten. Demnach war und ist diese Saison als Testphase zu sehen. Trotzdem hatten wir richtig gute Spiele und bei besserer Chancenauswertung wären schon mehr Punkte möglich gewesen."

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Wie schon beim Oberliga-Interview erwähnt, ist die Stimmung auch im Team 2 hervorragend bzw. ist die Vorfreude spürbar auf die anstehende Rückrunde."

GIBT ES TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Es gibt Kontakte mit dem ein oder anderen Spieler, aber noch nichts Konkretes."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Für talentierte Spieler, die den Fokus auf Fußball legen und den Willen haben, in die KM zu drängen, haben wir immer Bedarf."

Im angehenden Frühjahr geht es für die ESV Knittelfeld Juniors II darum, das eine oder andere Erfolgserlebnis zu verbuchen.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Derzeit sind alle Spieler fit, demnach kommt es auch zu einem entsprechenden Konkurrenzkampf was das Stammleiberl anbelangt."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"In erster Linie geht es darum, dass die Jungs in der Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne tätigen. Was dann auch die Schere zum KM I kleiner werden lässt."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft zumindest mit 2G für Spieler fertig gespielt wird. Bei zwei Kampfmannschaften nicht einfach, aber wir sind soweit "save"."

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Mein Freund Grassl Fritz wird die Meisterschaft mit Seckau feiern."

DIESER TRAINER AGIERT VORBILHAFT BZW. DORT WÜRDE ICH GERNE EINMAL ARBEITEN? ;-)

"Bei Langzeittrainer Christian Streich (Freiburg) lässt sich doch viel abschauen. Als Coach wäre ein Engagment im sonnigen Süden ein Träumchen. Der SSC Napoli würde sich da schon als optimale Destination anbieten."

