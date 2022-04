Abserviert: Zeltweg II lässt Obdach II nicht den Funken einer Chance

Details Sonntag, 10. April 2022 11:39

Die Zweitvertretung von FC Zeltweg kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Die Heimmannschaft ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Reserve von FC Pabst Alko RB Obdach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel bei FC Obdach II hatte Zeltweg II schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Luca Reichhold krönte seine starke Leistung mit zwei Treffern gegen Obdach II.

Zeltweg ist vom Start weg bestimmend

Luca Elias Reichhold trug sich in der 23. Spielminute mit einem sehenswerten Kopfballtreffer in die Torschützenliste ein. Pascal Wolfsberger versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Zeltweg II (33.). Mit der Führung für Zeltweg II ging es in die Halbzeitpause. Die Obdacher spielen zwar gefällig mit, unterm Strich kommt aber nicht wirklich viel heraus - Halbzeitstand. 2:0.

Obdach steht auf verlorenen Posten

Mit dem 3:0 von Filip Nikolic für FC Zeltweg II war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Reichhold (55.), Thomas Markus Brandner (57.) und Miro Popic (68.) bauten die komfortable Führung von Zeltweg II weiter aus. In der Schlussphase gelang Mario Steiner noch der Ehrentreffer für Obdach II (76.). Popic stellte schließlich in der 88. Minute den 7:1-Sieg für FC Zeltweg II sicher. Am Ende kam Zeltweg II gegen FC Pabst Alko RB Obdach II zu einem verdienten Sieg.

FC Zeltweg II belegt mit 20 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Zeltweg II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 35 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte Zeltweg II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Zeltweg II 6 Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

FC Obdach II befindet sich mit 6 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

FC Zeltweg II stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV Scheifling/Unzmarkt II vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Obdach II USV PL Soundpark Seckau.

Startformation:

FC Zeltweg: Marco Berger - Edon Elmazi, Mateo Pejic, Thomas Markus Brandner (K), Martin Kleemair, Antonio Sekic - Luca Elias Reichhold, Cedric Gauster - Pascal Wolfsberger, Miro Popic, Filip Nikolic

Fc Obdach: Andreas Maier, Florian Freigassner, Thomas Krammer, Christoph Fössl (K), Marco Walch, Martin Moitzi, Oliver Schachinger, Lukas Mitterbacher, Marco Mischlinger, Lukas Pabst, Jonas Wilding



Aichfeldstadion, 55 Zuseher, SR: Josef Kribernegg

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – FC Pabst Alko RB Obdach II, 7:1 (2:0)

23 Luca Elias Reichhold 1:0

33 Pascal Wolfsberger 2:0

50 Filip Nikolic 3:0

55 Luca Elias Reichhold 4:0

57 Thomas Markus Brandner 5:0

68 Miro Popic 6:0

76 Mario Steiner 6:1

88 Miro Popic 7:1