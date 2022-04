Auf Titelkurs: Spitzenreiter Seckau liest den ESV Knittelfeld Juniors die Leviten

Details Montag, 25. April 2022 15:36

Der USV Seckau führte die Zweitvertretung von ESV Knittelfeld Juniors nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Damit wurde Seckau der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Erfolg für den Ligaprimus geendet.

Allein in der ersten Hälfte treffen die Seckauer gleich fünfmal ins Schwarze,

Die Seckauer sind drückend überlegen

In der 13. Minute gingen die Gäste in Führung. In der 19. Minute brachte USV PL Soundpark Seckau das Netz zum Zappeln. Patrick Resch baute den Vorsprung von USV Seckau in der 23. Minute aus. In der 32. Minute legte Christian Friedl zum 4:0 zugunsten von Seckau nach. USV Seckau gelang in der 43. Spielminute der fünften Tagestreffer. ESV Knittelfeld Juniors II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Gastgebers bis dahin hinter sich.

Die Juniors können nun dagegenhalten

Sayed Fawad Mortazi erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für ESV Knittelfeld Juniors II. Eigentlich war ESV Knittelfeld Juniors II schon geschlagen, als Friedl das Leder zum 1:6 über die Linie beförderte (69.). Am Ende fuhr USV PL Soundpark Seckau einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Seckau bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man ESV Knittelfeld Juniors II in Grund und Boden spielte.

Völlig unterschiedliche Bilanzen scheinen auf

ESV Knittelfeld Juniors II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt ESV Knittelfeld Juniors II mit 5 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Nun musste sich ESV Knittelfeld Juniors II schon 9-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Der eine Sieg und die zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit nur 7 Gegentoren stellt USV Seckau die sicherste Abwehr der Liga. USV PL Soundpark Seckau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 11 Erfolgen, eine Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

ESV Knittelfeld Juniors II musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief USV Seckau konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

ESV Knittelfeld Juniors II stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Reserve von FC Pabst Alko RB Obdach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Seckau FC Judenburg II.

Startformationen:

ESV Knittelfeld: Tizian Joan Hermann, Leon Oppelz, Ardi Bujari, Gabriel Novakovic, Pascal Maier, Sayed Fawad Mortazi, Emrah Tahirovic (K), David Lackner, Shahzeb Shahid, Markus Ivkic, Markus Filip

Seckau: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Bernd Siegl, Lukas Höbenreich (K), Patrick Resch - Manuel Steiner, Marcel Gollner, Johannes Grössing, Andreas Steinberger - Fabian Plöbst, Christian Friedl



Stadion Knittelfeld, 80 Zuseher, SR: Edis Kudic

Bildcredit: USV Seckau

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz A: ESV Knittelfeld Juniors II – USV PL Soundpark Seckau, 1:6 (0:5)

69 Christian Friedl 1:6

57 Sayed Fawad Mortazi 1:5

43 Fabian Ploebst 0:5

32 Christian Friedl 0:4

23 Patrick Resch 0:3

19 Fabian Ploebst 0:2

13 Fabian Ploebst 0:1