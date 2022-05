Seckau gewinnt Spitzenspiel gegen Judenburg nach Rückstand deutlich

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:19

USV Seckau drehte in der 1. Klasse Mur/Mürz A im Spitzenspiel Erster gegen Zweier einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Reserve von Judenburg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Seckau wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von FC Judenburg II zu Ende gegangen.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Judenburger. Mateo Leon Mucek wittert seine Chance und schießt den Ball zum 1:0 für den Gast ein (6.). Dem Treffer war ein Sololauf auf der Seite und ein Stangler vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Judenburger nachlegen. Die Gäste finden sogar zwei hochkarätige Chancen vor. Ein Schuss von Halili aus guter Position geht übers Tor (17`) und Mucek hat in der 20. Minute das leere Tor vor sich, aber Resch kann im letzten Moment den sicher scheinenden Treffer, mit größtem Einsatz, verhindern. Kurz darauf pfeift der Schiri vorerst ab und es geht mit der knappen Führung für die Judenburger in die Pause.

Im zweiten Durchgang übernehmen dann die Heimischen das Kommando, die Gäste können sich teilweise nur durch eine härtere Gangart in Szene setzen. Kurz darauf der Ausgleich - weiter Einwurf und Goalie Simbül kann daraufhin den Ball nicht unter Kontrolle bringen - Plöbst nützt diese Möglichkeit aus kurzer Distanz zum 1:1 (46`). Kurz darauf die nächste Chance für die Seckauer. Den Schuss von Steinberger kann der Goalie aber in die Ecke abwehren (52`). Nach einem Steiner-Freistoß setzt Gollner zu einem „Flug-Kopfball“ an und segelt um Millimeter am Ball vorbei, wäre ansonsten bereits die Führung gewesen (61`). In der 68. Minute ist es aber so weit, die Judenburger bringen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Kogler zieht aus kurzer Distanz voll durch und das Leder tanzt zum 2:1 im Netz. Der Jubel und die Erleichterung iist nun groß bei den Seckauern und zwei Minuten später hat man das Spiel komplett gedreht. Den scharf geschossenen Ball wehrt Simbül in die Strafraummitte ab und dort steht Steiner und bedankt sich mit dem 3:1 (70`). Mittlerweile kommen die Gäste kaum mehr in die Tornähe der Seckauer und in der 80. Minute nützt Plöbst einen Abwehrfehler zum 4:1-Endstand.

USV Seckau stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Judenburg II ESV Knittelfeld Juniors II.

1. Klasse Mur/Mürz A: USV PL Soundpark Seckau – FC Judenburg II, 4:1 (0:1)

80 Fabian Ploebst 4:1

70 Manuel Steiner 3:1

68 Patrick Kogler 2:1

46 Fabian Ploebst 1:1

6 Mateo Leon Mucek 0:1