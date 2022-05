Seckau überrollt Neumarkt und holt sich Titel

USV PL Soundpark Seckau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Damit wurde die Heimmannschaft der Favoritenrolle vollends gerecht und sicherte sich vorzeitig den Meistertitel. Im Hinspiel war die Reserve von TSV Raiffeisen Neumarkt mit 1:6 krachend untergegangen.

Die erste halbe Stunde tritt das junge Neumarkter Team von Trainer Straner sehr engagiert auf und bringt die arrivierten Seckauer ganz schön aus dem Konzept. Durch das frühe Attackieren leidet das Passspiel der Heimischen und so hat man erst in der 22. Minute, nach einer Standardsituation (Eckball) eine Möglichkeit, der Kopfball von Gollner geht aber übers Tor. Der nächste Eckball (28`) bringt dann aber die Führung für die Gastgeber, Resch versenkt den Kopfball zum 1:0 ins Netz. Der Jubel ist natürlich groß und vier Minuten später findet sich der Ball wieder im Netz, nur gibt Schiri Braunstein Torraub und damit die rote Karte für den Neumarkter Ferner (er versuchte durch Handspiel auf der Linie das Tor zu verhindern) und Strafstoß, den Friedl sicher zum 2:0 verwandelt.

Die Gäste kommen erst knapp vor der Pause zu einem Entlastungsangriff, doch Pichler setzt den Ball übers Tor. Bei einem Schuss von Steiner ist Gästegoali Paulitsch am Posten.

Dass Trainer Grassl mit der Darbietung seines Teams nicht ganz zufrieden war, wurde sicher zur Halbzeit besprochen, denn wie aus der Pistole geschossen beginnt man die 2. Hälfte. Friedl bringt mit einem Doppelpack (47`und 50`) seine Mannschaft sofort mit 4:0 in Führung wobei alle Tore wunderschön herausgespielt wurden. Danach folgen die Plöbst-Festspiele, in der 60. Minute erzielt er seinen 28. Saisontreffer als er sich unwiderstehlich im Strafraum durchsetzt und auf 5:0 stellt. Keine 6 Minuten später das 6:0 durch ihn, wobei kurz zuvor Goali Paulitsch per Fußabwehr noch klären kann und ein Solo (71`) schließt er ebenso erfolgreich ab. Die jungen Gäste sind nun komplett überfordert und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man auf das 8:0 (72`) nicht lange warten musste, Kogler erzielt diesen Treffer. Den Schlusspunkt setzt abermals Plöbst mit seinem 4. Treffer – damit hält er derzeit bei 31 Treffern – zum 9:0 (80`). Man findet noch zwei Großchancen vor, wobei Gritschnig mit seinem Schuss Pech hat, er springt von der Innenstange ins Feld zurück (86`) und Steiner setzt aus 15 Metern den Ball übers Tor (89`).