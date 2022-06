Judenburg II filetiert Zeltweg II

Details Montag, 06. Juni 2022 22:17

Die Zweitvertretung von FC Judenburg fertigte die Reserve von FC Zeltweg am Montag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Judenburg II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Zeltweg II einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte FC Judenburg II mit 1:0 gewonnen.

Blondi Berisha brachte die Gäste in der elften Spielminute in Führung. Für das 2:0 von Judenburg II zeichnete Mateo Leon Mucek verantwortlich (29.). Die Hintermannschaft von FC Zeltweg II ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 61. Spielminute setzte sich Judenburg II erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 von FC Judenburg II sorgte Isak Halili, der in Minute 65 zur Stelle war. Judenburg II ließ den Vorsprung in der 90. Minute anwachsen. FC Judenburg II überrannte Zeltweg II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

FC Zeltweg II belegt mit 26 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen das Heimteam festigte Judenburg II den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von FC Judenburg II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Zeltweg II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer von Judenburg II in dieser Spielzeit zu. Nur dreimal gab sich FC Judenburg II bisher geschlagen. Judenburg II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Das nächste Mal ist FC Zeltweg II am 11.06.2022 gefordert, wenn man bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II antritt. Für FC Judenburg II geht es schon am Samstag weiter, wenn man SV Scheifling/Unzmarkt II empfängt.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – FC Judenburg II, 0:5 (0:2)

90 Julian Poertschacher 0:5

65 Isak Halili 0:4

61 Alexander Eder 0:3

29 Mateo Leon Mucek 0:2

11 Blondi Berisha 0:1