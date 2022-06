Kantersieg gegen Lobmingtal: Seckauer "Invincibles" brausen in die Gebietsliga

Details Sonntag, 12. Juni 2022 18:43

USV PL Soundpark Seckau ließ der Reserve von SV Lobmingtal im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 5:0. Als Favorit rein – als Sieger raus. USV Seckau hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel wurde Lobmingtal II mit 5:1 abgeschossen. Die Seckauer beenden die Saison damit ohne Niederlage und mit 17 Siegen aus 18 Partien. Ein einziges Mal gab man Punkte ab und spielte nur Remis.

Dabei sind die Lobmingtaler zunächst das stärkere Team. Einzig für Treffer sollte es nicht reichen. Seckau macht es besser - es gibt in der zwölften Minute Elfer: Christian Friedl tritt an und bringt sein Team nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischern nachlegen, was aber erst kurz vor der Pause gelingt. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Andreas Steinberger das 2:0 für Seckau (42.). Davor war es ein Spiel auf Augenhöhe. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit gehört dann den Seckauern. Friedl überwand nach einem Stanglpass den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Tabellenprimus (47.). Mit dem 4:0 durch Johannes Nerstheimer schien die Partie bereits in der 59. Minute mit USV PL Soundpark Seckau einen sicheren Sieger zu haben. Ilir Tahiri gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Seckau (88.). Schlussendlich verbuchte Seckau gegen SV Lobmingtal II einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann USV PL Soundpark Seckau die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Mur/Mürz A feiern. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff von USV Seckau noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 96 an. Liga-Bestwert! 18 Spiele und keine einzige Niederlage! Seckau blickt auf eine tolle Saisonbilanz von 17 Siegen und einem Unentschieden. Gegen USV PL Soundpark Seckau fanden die Gegner eine gefühlte Ewigkeit kein Mittel mehr. Ganze elf Siege in Folge sammelte USV Seckau zum Saisonabschluss.

Am Ende der Saison steht Lobmingtal II im sicheren Mittelfeld auf Platz vier. Der Gast weist mit zehn Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SV Lobmingtal II deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

1. Klasse Mur/Mürz A: USV PL Soundpark Seckau – SV Lobmingtal II, 5:0 (2:0)

88 Ilir Tahiri 5:0

59 Johannes Nerstheimer 4:0

47 Christian Friedl 3:0

42 Andreas Steinberger 2:0

12 Christian Friedl 1:0