Makellos! Leobens Zweier feiert gegen Krakaudorf Juniors zehnten Sieg in zehntem Saisonspiel

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von Leoben und Krakaudorf Juniors mit dem Endstand von 8:0. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von DSV Leoben II. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber so richtig auf und spielten den Gegner an die Wand. Die Leoben feiern damit den zehnten Sieg im zehnten Spiel und sind bereits sieben Punkte vor der Konkurrenz.

Die Gastgeber gingen durch Tobias Holzer in der 35. Minute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Kotzegger den Vorsprung des Ligaprimus auf 2:0 (40.). Mit der Führung für Leoben II ging es in die Halbzeitpause. Der dritte Streich von DSV Leoben II war BEd Mark Schranz vorbehalten - er trifft per Elfmeter kurz nach Wiederanpfiff (46.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Kotzegger (48.), Kemal Pedljic (54.) und Benjamin Tomic (68.), die weitere Treffer für Leoben II folgen ließen. Schranz vollendete zum siebten Tagestreffer in der 79. Spielminute. Auch in der Nachspielzeit kannte DSV Leoben II keine Gnade. Nico Ebner markierte den achten Treffer (92.). Am Ende kam Leoben II gegen Krakaudorf Juniors zu einem verdienten Sieg.

Der Zu-null-Sieg lässt DSV Leoben II passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur zwei Gegentoren hat Leoben II die beste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz A. DSV Leoben II setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zehn Siege auf dem Konto.

Krakaudorf Juniors befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Leoben II weiter im Abstiegssog. Krakaudorf Juniors musste schon 33 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die Gäste mussten sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krakaudorf Juniors insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. DSV Leoben II hat die Krise von Krakaudorf Juniors verschärft. Krakaudorf Juniors musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am kommenden Samstag trifft Leoben II auf FC Frojach, Krakaudorf Juniors spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von SV Scheifling/Unzmarkt.

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – Krakaudorf Juniors, 8:0 (2:0)

92 Nico Ebner 8:0

79 Mark Schranz 7:0

68 Benjamin Tomic 6:0

54 Kemal Pedljic 5:0

48 Dominik Kotzegger 4:0

46 Mark Schranz 3:0

40 Dominik Kotzegger 2:0

35 Tobias Holzer 1:0