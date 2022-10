Elfter Sieg in elftem Saisonspiel: Leoben II auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 17:51

Die Zweitvertretung von Leoben führte Frojach nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Damit wurde DSV Leoben II der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Leobener feiern damit den elften Sieg im elften Saisonspiel.

Mit einem schnellen Doppelpack (25./26.) zum 2:0 schockte Nico Ebner FC Frojach. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Dominik Kotzegger einen weiteren Treffer für Leoben II. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Martin Petkov das 4:0 für die Gäste (45.). Der tonangebende Stil des Ligaprimus spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. BEd Mark Schranz schraubte das Ergebnis in der 54. Minute mit dem 5:0 für DSV Leoben II in die Höhe. Eigentlich war Frojach schon geschlagen, als Petkov das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Leoben II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Trotz der Niederlage belegt FC Frojach weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – DSV Leoben II ist weiter auf Kurs. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Leoben II zu stoppen. Von den elf absolvierten Spielen hat DSV Leoben II alle für sich entschieden.

Nach Leoben II stellt Frojach mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für FC Frojach, wenn die Reserve von SV Scheifling/Unzmarkt am 01.04.2023 zu Gast ist. DSV Leoben II bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei SV Lobmingtal II.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Frojach – DSV Leoben II, 0:6 (0:4)

68 Martin Petkov 0:6

54 Mark Schranz 0:5

45 Martin Petkov 0:4

43 Dominik Kotzegger 0:3

26 Nico Ebner 0:2

25 Nico Ebner 0:1