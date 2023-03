Krakaudorf Juniors stoppt Talfahrt

Details Montag, 27. März 2023 23:34

Die Reserve von TSV Neumarkt und Krakaudorf Juniors lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Krakaudorf Juniors beugen mussten. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Neumarkt II Glücksgefühle beschert.

In der 20. Minute erzielte Raphael Pichler das 1:0 für die Heimmannschaft. Stefan Hollerer beförderte das Leder zum 1:1 von Krakaudorf Juniors in die Maschen (37.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Krakaudorf Juniors stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg. TSV Raiffeisen Neumarkt II geriet deutlicher in Rückstand, als Krakaudorf Juniors auf 3:1 erhöhte (58.). Für das zweite Tor von TSV Neumarkt II war David Macheiner verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:3 besorgte. Der Schiedsrichter zeigte Daniel Kaiser in der 78. Minute die Ampelkarte, sodass Krakaudorf Juniors in der Folge in Unterzahl agierte. Der Gast stellte Neumarkt II ein Bein: TSV Raiffeisen Neumarkt II musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 2:3 geschlagen geben.

TSV Neumarkt II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 17 Zählern aus zwölf Spielen steht Neumarkt II momentan im Mittelfeld der Tabelle. TSV Raiffeisen Neumarkt II verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Krakaudorf Juniors machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. Die Defensive von Krakaudorf Juniors muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 36-mal war dies der Fall. Krakaudorf Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Krakaudorf Juniors etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Krakaudorf Juniors.

Am kommenden Sonntag trifft TSV Neumarkt II auf ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors (15:00 Uhr), Krakaudorf Juniors reist tags zuvor zu TUS St. Stefan/L. (16:00 Uhr).

1. Klasse Mur/Mürz A: TSV Raiffeisen Neumarkt II – Krakaudorf Juniors, 2:3 (1:1)

