TSV Neumarkt II verlangt Zeltweg II alles ab

Details Sonntag, 09. April 2023 12:22

Mit 1:2 verlor die Reserve von TSV Raiffeisen Neumarkt am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Zweitvertretung von FC Zeltweg. TSV Neumarkt II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte sich das Heimteam als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

In Minute 31 traf Neumarkt II zum ersten Mal ins Schwarze. TSV Raiffeisen Neumarkt II nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Martin Kleemair versenkte den Ball in der 61. Minute im Netz von TSV Neumarkt II. Nur sechs Minuten später erzielte Zeltweg II die 2:1-Führung. Am Ende punktete FC Zeltweg II dreifach bei Neumarkt II.

Trotz der Niederlage belegt TSV Raiffeisen Neumarkt II weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat TSV Neumarkt II momentan auf dem Konto. Neumarkt II klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Zeltweg II war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Nach 13 absolvierten Spielen stockte FC Zeltweg II sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Zeltweg II zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Mit vier Siegen in Folge ist FC Zeltweg II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am Samstag muss TSV Raiffeisen Neumarkt II bei WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht ran, zeitgleich wird Zeltweg II von DSV Leoben II in Empfang genommen.

1. Klasse Mur/Mürz A: TSV Raiffeisen Neumarkt II – FC Zeltweg II, 1:2 (1:0)

67 Marco Nussbaummueller 1:2

61 Martin Kleemair 1:1

31 Zalan Adam Miko 1:0

