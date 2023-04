Leoben II mit weißer Weste

Details Sonntag, 09. April 2023 23:01

Die Reserve von SV Oberwölz präsentierte sich gegen die Zweitvertretung von Leoben in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:13. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. DSV Leoben II enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel war Oberwölz II bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Noah Leitold brachte Leoben II in der 15. Minute in Front. BEd Mark Schranz erhöhte für den Tabellenprimus auf 2:0 (19.). Das Heimteam baute die Führung aus, indem Lukas Skrivanek zwei Treffer nachlegte (32./33.). Dominik Kotzegger (35.) und Skrivanek (37.) brachten DSV Leoben II mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Leoben II dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Tobias Kotzegger schraubte das Ergebnis in der 57. Minute mit dem 7:0 für DSV Leoben II in die Höhe. Mit dem Tor zum 8:0 steuerte Dominik Kotzegger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.). Innerhalb weniger Minuten trafen der Verteidiger (76.) und Tobias Holzer (83.). Damit bewies Leoben II nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr DSV Leoben II einen exorbitant hohen Sieg ein und SV Oberwölz II trat mit einer 0:13-Abfuhr die Heimreise an.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Leoben II ist weiter auf Kurs. An DSV Leoben II gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zweimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Leoben II zu stoppen. Von den 13 absolvierten Spielen hat DSV Leoben II alle gewonnen.

In der Defensivabteilung von Oberwölz II knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II derzeit auf dem Konto. Die Not von SV Oberwölz II wird immer größer. Gegen Leoben II verlor Oberwölz II bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: DSV Leoben II kassierte insgesamt gerade einmal 0,15 Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Samstag trifft Leoben II auf FC Zeltweg II, SV Oberwölz II spielt tags darauf gegen SV Scheifling/Unzmarkt II.

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II, 13:0 (6:0)

83 Tobias Holzer 13:0

76 Dominik Kotzegger 12:0

70 Tobias Kotzegger 11:0

68 Dominik Kotzegger 10:0

63 Lukas Skrivanek 9:0

58 Dominik Kotzegger 8:0

57 Tobias Kotzegger 7:0

37 Lukas Skrivanek 6:0

35 Dominik Kotzegger 5:0

33 Lukas Skrivanek 4:0

32 Lukas Skrivanek 3:0

19 Mark Schranz 2:0

15 Noah Leitold 1:0

