Zweier-Duell als Top-Spiel: Leoben feiert klaren Sieg über Zeltweg

Details Montag, 17. April 2023 12:13

Mit der Reserve von DSV Leoben und der Zweitvertretung von FC Zeltweg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Leoben II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging DSV Leoben II als Favorit ins Spiel gegen Zeltweg II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel wurde FC Zeltweg II mit 0:9 abgeschossen.

Tobias Holzer trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dominik Kotzegger beförderte das Leder zum 2:0 von Leoben II über die Linie (36.). Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 52. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Kotzegger legte in der 59. Minute zum 4:0 für DSV Leoben II nach. Letztlich feierte Leoben II gegen Zeltweg II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

DSV Leoben II konnte sich gegen FC Zeltweg II auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An Leoben II gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zweimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, DSV Leoben II zu stoppen. Von den 14 absolvierten Spielen hat Leoben II alle für sich entschieden.

In der Tabelle liegt Zeltweg II nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz von FC Zeltweg II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Zeltweg II bisher zehn Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

DSV Leoben II tritt kommenden Sonntag, um 10:00 Uhr, bei SV Scheifling/Unzmarkt II an. Bereits einen Tag vorher reist FC Zeltweg II zu WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht.

Alois Valtan (Trainer Leoben II): "Nachdem sich im Spiel der Erste und Zweite auf dem Platz gegenüberstanden, habe ich mir von Zeltweg viel mehr erwartet. Überraschenderweise kam von ihnen spielerisch sehr wenig. Das Spiel war sehr einseitig und von Zeltweg gab es keinen einzigen Torschuss. Wir hätten viel höher gewinnen können, sind aber schlussendlich mit dem derzeitigen Tabellenstand zufrieden."

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – FC Zeltweg II, 4:0 (2:0)

59 Dominik Kotzegger 4:0

52 Luka Brkic 3:0

36 Dominik Kotzegger 2:0

21 Tobias Holzer 1:0

