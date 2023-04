Negativserie von TSV Neumarkt II hält weiter an

Details Montag, 17. April 2023 19:58

WSV St. Lambrecht und die Zweitvertretung von TSV Neumarkt boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für St. Lambrecht geendet.

Der Gastgeber ging in Minute 13 in Führung. WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht führte schließlich das 2:0 herbei (30.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Johannes Waldner zum 3:0 zugunsten von WSV St. Lambrecht (43.). Die Überlegenheit von St. Lambrecht spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Eine starke Leistung zeigte David Macheiner, der sich mit einem Doppelpack für Neumarkt II beim Trainer empfahl (55./82.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und der Gast deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich TSV Raiffeisen Neumarkt II noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. WSV St. Lambrecht bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Die letzten Resultate von St. Lambrecht konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

TSV Neumarkt II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neumarkt II führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. TSV Raiffeisen Neumarkt II verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Nach der Niederlage gegen WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht bleibt TSV Neumarkt II weiterhin glücklos.

Als Nächstes steht WSV St. Lambrecht der Reserve von FC Zeltweg gegenüber (Samstag, 16:00 Uhr). Neumarkt II tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 29.04.2023, bei FC Frojach an.

1. Klasse Mur/Mürz A: WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht – TSV Raiffeisen Neumarkt II, 3:2 (3:0)

82 David Macheiner 3:2

55 David Macheiner 3:1

43 Johannes Waldner 3:0

30 Thorsten Mueller 2:0

13 Thorsten Mueller 1:0

