Leoben überrollt kämpfende Scheiflinger

Details Montag, 24. April 2023 12:43

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von SV Scheifling/Unzmarkt und die Reserve von Leoben mit dem Endstand von 1:7. Als Favorit rein – als Sieger raus. DSV Leoben II hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war mit einer 0:14-Klatsche für SV Scheifling/Unzmarkt II geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Leoben II bereits in Front. Danny Krause markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Tobias Holzer den Vorsprung des Ligaprimus. Roland Gottfried Reif schoss für SV Scheifling/Unzmarkt II in der 13. Minute das erste Tor. Holzer (27.) und Tobias Kotzegger (32.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von DSV Leoben II. SV Scheifling/Unzmarkt II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Leoben II. Mit den Treffern zum 7:1 (53./62./64.) sicherte Holzer DSV Leoben II nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende fuhr Leoben II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierten die Gäste bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV Scheifling/Unzmarkt II in Grund und Boden spielte.

Trotz der Niederlage belegt SV Scheifling/Unzmarkt II weiterhin den siebten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 45 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Scheifling/Unzmarkt II momentan auf dem Konto.

An DSV Leoben II gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Leoben II zu stoppen. Von den zwölf absolvierten Spielen hat DSV Leoben II alle für sich entschieden.

Nächster Prüfstein für SV Scheifling/Unzmarkt II ist FC Zeltweg II (Samstag, 17:15 Uhr). Leoben II misst sich am selben Tag mit TUS St. Stefan/L. (17:00 Uhr).

Alois Valtan (Trainer Leoben II): "Komplement an SG Scheifling/Unzmarkt die nicht nur eine Mauer aufstellten, sondern auch versuchten, Fußball zu spielen. Wir gingen wunschgemäß sehr schnell 2:0 in Führung und kamen aber nie in Bedrängnis, obwohl dem Gegner der Anschlusstreffer gelang . Eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft."

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Scheifling/Unzmarkt II – DSV Leoben II, 1:7 (1:4)

64 Tobias Holzer 1:7

62 Tobias Holzer 1:6

53 Tobias Holzer 1:5

32 Tobias Kotzegger 1:4

27 Tobias Holzer 1:3

13 Roland Gottfried Reif 1:2

11 Tobias Holzer 0:2

5 Danny Krause 0:1

