Jeder Schuss ein Treffer - DSV Leoben II gewinnt 22:0

Details Montag, 01. Mai 2023 11:33

Der DSV Leoben II ist in der 1. Klasse Mur/Mürz A das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Coach Alois Valtan ist als einziges Team in der Steiermark noch ohne Punkteverlust und sorgt Runde für Runde für Furore. In der Begegnung gegen den TUS St. Stefan ob Leoben haben die jungen Leobner ein weiteres Kapitel Fußballgeschichte geschrieben. Das Spiel endete mit einem 22:0 Sieg für die Heimelf - am Ende fielen mehr Tore als Zuschauer anwesend waren.

Tore am laufenden Band

Unter hervorragenden Bedingungen im Leobener Fußballstadion "Monte Schlacko" spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Der große Platz ließ bei den jungen Leobnern viel Platz für spielerische Akzente und fussballerische Leckerbissen zu - der Gegner wusste nicht wie im Geschah. Die Valtan-Elf produzierte Tore fast im Minutenpakt, hätte noch höher gewinnen können, wenn wirklich alle Möglichkeiten genutzt worden wären.

Nach dem 10:0 Vorsprung aus der ersten Hälfte schalteten die Gastgeber im zweiten Durchgang noch einen Gang rauf und trafen noch zwölfmal. Jeder Anstoß der Gäste führte unmittelbar nach der Ausführung zu einem Treffer der Heimischen. Jedes Tor detailliert zu beschreiben, würde den Zeitrahmen sprengen, aber bis auf die beiden Elfmeter und das Eigentor waren aber alle schön herausgespielt und fielen nach tollen Kombinationen.

In der nächsten Runde muss der DSV bei der Zweitvertretung von Obdach antreten (06.05., 14 Uhr), das Tabellenschlusslicht St. Stefan/Leoben empfängt am eigenen Sportplatz die SG Unzmarkt/Scheifling/St. Lorenzen II. Gespielt wird am 6.5. um 17 Uhr.

DSV LEOBEN - TUS ST. STEFAN OB LEOBEN 22:0 (10:0)

Tore: 1:0, 7:0, 9:0, 10:0 Krause (10., 40., 43., 45.); 2:0, 12:0, 14:0, 20:0 Holzer (13., 48., 54., 77.); 3:0, 15:0, 17:0, 21:0 Leitold (19., 60., 69., 83.); 4:0 Kotzegger (20.); 5:0 Stamekovic (ET 24.); 6:0 Jasic (29.); Ebner 8:0, 11:0, 13:0, 18:0, 19:0 (42., 46., 50., 70., 75.); 16:0 Maier (60.); 22:0 Schranz (84.)

Monte Schlacko; Leoben; 20 Zuseher; SR Omerovic

Stimme zum Spiel:

Alois Valtan, Trainer DSV Leoben II:

"Wir waren zum erstenmal in dieser Saison kadertechnisch komplett. Die Mannschaft ist in einem Flow und will außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Wir wollen den steirischen Rekord in geschossenen Toren holen und die maximale Punkteanzahl erzielen. Wir wollen Geschichte schreiben und etwas noch nie dagewesenes schaffen. St. Stefan war in allen Belangen überfordert, man muss ihnen aber großen Respekt zollen. Die Mannschaft hat sich sportlich sehr fair präsentiert und ist nicht abgetreten. Das hätten andere wahrscheinlich nach dem 15:0 gemacht."

Aufstellungen:

DSV Leoben: Jannik Vengust - Heiko Machacek (HZ Mohamad), Dino Skvorc (75. Bousoukkou), BEd Mark Schranz (K), Semir Jasic (HZ Sen)- Dominik Kotzegger, Nico Ebner, Danny Krause, Tobias Kotzegger (HZ Maier), Noah Leitold - Tobias Holzer

St. Stefan/L.: Daniel Stangl (HZ Etschmayer) - Elias Maximilian Schober, Umut Öderoldu, Sascha Piffer, Christian Berger - Nico Lammer, Dorian Stamenkovic, Lukas Schober (K), Endri Bytyqi, Luca Waldböck - Andre Sarcletti

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

