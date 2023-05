Erstes Team in der Steiermark holt sich Meistertitel: Leoben feiert Kantersieg über Knittelfeld

Details Montag, 15. Mai 2023 20:23

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von DSV Leoben und ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors mit dem Endstand von 9:0. Leoben II setzte sich standesgemäß gegen ESV Knittelfeld Juniors durch. DSV Leoben II war im Hinspiel gegen ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren. Damit sichern sich die Leobener als erstes Team in der Steiermark den Meistertitel. Sie liegen vier Runden vor Schluss uneinholbar mit 13 Punkten Vorsprung voran.

Klare Sache

Dominik Kotzegger brachte Leoben II in der 13. Minute in Front. In der 16. Minute brachte Tobias Holzer das Netz für den Tabellenführer zum Zappeln. Mit dem 3:0 durch Kotzegger schien die Partie bereits in der 22. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Tobias Kotzegger gelang ein Doppelpack (25./41.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Pausenführung von DSV Leoben II fiel deutlich wie verdient aus. In Topform präsentierte sich Dominik Kotzegger, der einen lupenreinen Hattrick markierte (51./54./70.) und ESV Knittelfeld Juniors einen schweren Schlag versetzte. Heiko Machacek besorgte in der Schlussphase schließlich den neunten Treffer für Leoben II (73.). Mit dem Schlusspfiff hatte ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors das Martyrium überstanden und war mit 0:9 geschlagen.

148 Tore

Mit beeindruckenden 148 Treffern stellt DSV Leoben II den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Leoben II zu stoppen. Von den 18 absolvierten Spielen hat DSV Leoben II alle gewonnen.

Trotz der Schlappe behält ESV Knittelfeld Juniors den zehnten Tabellenplatz bei. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte waren mager, sodass ESV Knittelfeld Juniors nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Samstag, den 20.05.2023 tritt Leoben II bei der Reserve von TSV Raiffeisen Neumarkt an (17:15 Uhr), einen Tag später (13:00 Uhr) muss ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen SV Scheifling/Unzmarkt II erledigen.

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors, 9:0 (5:0)

73 Heiko Machacek 9:0

70 Dominik Kotzegger 8:0

54 Dominik Kotzegger 7:0

51 Dominik Kotzegger 6:0

41 Tobias Kotzegger 5:0

25 Tobias Kotzegger 4:0

22 Dominik Kotzegger 3:0

16 Tobias Holzer 2:0

13 Dominik Kotzegger 1:0

