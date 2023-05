Obdach braust über St. Stefan hinweg

Details Montag, 22. Mai 2023 21:54

TUS St. Stefan/L. präsentierte sich gegen die Zweitvertretung von FC Pabst Alko RB Obdach in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:10. FC Obdach II setzte sich standesgemäß gegen St. Stefan/L. durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Obdach II ein 2:1-Sieger feststand.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Thomas Krammer markierte in der ersten Minute die Führung. FC Pabst Alko RB Obdach II machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tobias Johann Kern (10.). Mit dem 3:0 durch Lukas Mitterbacher schien die Partie bereits in der 27. Minute mit FC Obdach II einen sicheren Sieger zu haben. Spielstark zeigte sich Obdach II, als Istvan Kovacs (28.) und Krammer (36.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Markus Walcher zum 1:5 zugunsten von TUS St. Stefan/L. (41.). Die Überlegenheit von FC Pabst Alko RB Obdach II spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Obdach II baute den Vorsprung in der 55. Minute aus. Sebastian Knoll vollendete zum achten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff hatte St. Stefan/L. das Martyrium überstanden und war mit 1:10 geschlagen.

Trotz des Sieges bleibt FC Pabst Alko RB Obdach II auf Platz fünf. Offensiv konnte FC Obdach II in der 1. Klasse Mur/Mürz A kaum jemand das Wasser reichen, was die 46 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Obdach II verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über TUS St. Stefan/L. ist FC Pabst Alko RB Obdach II weiter im Aufwind.

Mit 105 Gegentreffern hat St. Stefan/L. schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 16 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 5,53 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gäste mussten sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da TUS St. Stefan/L. insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von St. Stefan/L. hält an. Insgesamt kassierte TUS St. Stefan/L. nun schon vier Niederlagen am Stück.

FC Obdach II stellt sich am Montag (17:00 Uhr) bei der Reserve von FC Zeltweg vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt St. Stefan/L. ESV "PSD Group" Knittelfeld Juniors.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Pabst Alko RB Obdach II – TUS St. Stefan/L, 10:1 (5:1)

75 Elias Kogler 10:1

66 Florian Sandriesser 9:1

64 Thomas Krammer 8:1

60 Sebastian Knoll 7:1

55 Christoph Foessl 6:1

41 Markus Walcher 5:1

36 Thomas Krammer 5:0

28 Istvan Kovacs 4:0

27 Lukas Mitterbacher 3:0

10 Tobias Johann Kern 2:0

1 Thomas Krammer 1:0

