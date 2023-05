Martic glänzt als dreifacher Torschütze - Frojach gewinnt beim SV Lobmingtal

Details Sonntag, 28. Mai 2023 16:26

Die Zweitvertretung von SV Lobmingtal und Frojach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für FC Frojach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Erfolg für Lobmingtal II geendet. Die Gastmannschaft ist nun seit neun Spielen ungeschlagen.

Mit großem Anhang fuhr das Team von Trainer Lindschinger zum Aufwärtsspiel und hatte danach Grund zum Feiern

Zur Pause stand es 1:1

Bereits nach drei Minuten traf der Frojacher Gregor Kobald die Stange. Das erste Tor gelang dann aber dem Gastgeber :Frojach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Luca Steinberger das schnelle 1:0 für den SV Lobmingtal mit einem Weitschuss erzielte.

Für das 1:1 von FC Frojach zeichnete Josip Martic verantwortlich (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Zwischen Minute 71 und 75 machte der Gast allles klar

Gerade wenige Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt da musste Frojach den Treffer Fabian Plöbst zum 2:1 hinnehmen (46.). In der 66.Minute wurde der Heimspieler Lukas Wölfler wegen Torraubs vom Platz gestellt. Jetzt waren die Gäste in Überzahl.

Nun folgten vier Minuten, die es in sich hatten: Nico Judmaier beförderte das Leder zum 2:2 der Gäste in die Maschen (71.). Mit einem schnellen Doppelpack (72./75.) zum 4:2 schockte Martic Lobmingtal.

Ca. 50 mitgereisten von Frojach peitschen die Jungs nach vorne und das bei einem Spiel um 10 Uhr auswärts in Lobmingtal. Kai Pfandl, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit (95.) gelang Markus Steinhuber der Anschlusstreffer für das Heimteam. Am Ende schlug FC Frojach SV Lobmingtal auswärts in einem unterhaltsamen Spiel.

So steht es um die beiden Teams

Die Offensive von Frojach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Lobmingtal II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer von FC Frojach in dieser Spielzeit zu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Frojach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

FC Frojach setzte sich mit diesem Sieg von SV Lobmingtal II ab und belegt nun mit 43 Punkten den zweiten Rang, während Lobmingtal II weiterhin 37 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Weiter geht es für SV Lobmingtal II am kommenden Sonntag daheim gegen die Reserve von FC Zeltweg. Für Frojach steht am gleichen Tag ein Duell mit SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II an.

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Lobmingtal II – FC Frojach, 3:4 (1:1)

95 Markus Steinhuber 3:4

75 Josip Martic 2:4

72 Josip Martic 2:3

71 Nico Judmaier 2:2

46 Fabian Ploebst 2:1

39 Josip Martic 1:1

10 Luca Steinberger 1:0

Aufstellungen: Lobmingtal: Björn Lukas Wölfler - Luca Steinberger, Elias Wilding, Max Woschnagg - Max Herk, Josef Kaltenegger, Dominik Wolfgang Kogelnig, Oliver Strohmaier - Uwe Hoffelner, Lukas Hatz (K), Fabian Plöbst



Ersatzspieler: Marco Kreis, Ovidio-Cosmin Drila, Nico Reiterer, Nico Fehberger, Matteo Poschinger, Markus Steinhuber



Trainer: Marco Kreis

Frojach FC: Dominik Johann Rimml - Mark Schitter, Marvin Harald Pistrich - Marcel Seebacher, Gregor Kobald, Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer, Matthias Hauck - Christian Lackner, Nico Judmaier, Josip Martic



Ersatzspieler: Marco Stockreiter, Benjamin Grabmaier, Sandro Apachou, Manuel Gritz



Trainer: Klaus Lindschinger Bericht Florian Kober

