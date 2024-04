Acht-Tore-Schlagabtausch zwischen Young Boys Murau und USV Oberzeiring

Details Montag, 22. April 2024 19:24

Im Spiel der Zweitvertretung von Young Boys Murau gegen USV Oberzeiring gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Oberzeiring ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 6:0-Sieg gefeiert.

Blitzstart von Oberzeiring

Die Young Boys Murau II gerieten schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Johannes Kreuzer per Kopf das schnelle 1:0 für USV Tauernwind Oberzeiring erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Komfortabel war die Pausenführung von USV Oberzeiring nicht, aber immerhin ging Oberzeiring mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Verrückte Partie

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kreuzer per Kopf nach einem Corner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Die Gastgeber schlagen dann aber zurück. Simon Staber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Young Boys Murau II ein (72.). Doch es sollte noch schlimmer kommen für die Oberzeiringer. Mit zwei schnellen Treffern von Sebastian Pirker (76.) und Felix Berger (78.) machte das Heimteam deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Damit kassieren die Oberzeiringer innerhalb von sechs Minuten drei Tore und das Spiel ist gedreht. Fabian Siebenhofer verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von Young Boys Murau II war das Spiel nach einer Roten Karte in der 80. Minute vorzeitig beendet. USV Tauernwind Oberzeiring zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Nikola Vida (81.) und Kreuzer (91.) mit ihren Treffern das Spiel. Doch es reichte trotzdem nicht für drei Punkte für die Gäste. Für Young Boys Murau II reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Berger den Ball in der Nachspielzeit zum 4:4 über die Linie schob (94.) Am Ende stand es zwischen Young Boys Murau II und USV Oberzeiring pari.

Young Boys Murau II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Oberzeiring – Young Boys Murau II bleibt weiter unten drin. Young Boys Murau II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 45 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Young Boys Murau II momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Young Boys Murau II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Sicherlich ist das Ergebnis für USV Tauernwind Oberzeiring nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensivabteilung von USV Oberzeiring funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Oberzeiring derzeit auf dem Konto. USV Tauernwind Oberzeiring blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt Young Boys Murau II bei der Reserve von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz an, während USV Oberzeiring einen Tag zuvor FSC Pöls II empfängt.

Stimme zum Spiel:

Manfred Kobald (Sektionsleiter Oberzeiring): "Natürlich sind wir mit dem Punkt nicht zufrieden. Wir wollten unbedingt drei Punkte holen. Wir waren auch nahe dran, aber wenn du drei Tore in sechs Minuten bekommst, wird es eng. Wobei wir dann ja noch einmal alles gedreht haben, leider haben wir aber noch ein Tor in letzter Sekunde bekommen. Das ist sehr bitter!"

Aufstellungen:

Young Boys Murau II: Felix Purgstaller - Louis Sommer (K), Fabian Siebenhofer, Stefan Edlinger, Julian Weilharter - Raphael Ameya Dengg, Simon Staber, Pascal Streibl, Simon Johann Czach - Stefan Hollerer, Jonas Heitzer



Ersatzspieler: Daniel Thanner, Felix Berger, Tobias Schrefl, Alexander Schaffer



Trainer: Franz Staber

USV Tauernwind Oberzeiring: Johann Dörflinger (K), Nikola Vida, David Steiner, Sebastian Pirker, Paul Pichler, David Kogler, Johannes Kreuzer, Tobias Schalk, Egzon Tahiri, Luca Heitzer, Björn Schlacher



Ersatzspieler: Luca Bischof, Michal Jankowski, Florian Ritzinger, Sebastian Fruhmann, Michael Kainer



Trainer: Michael Kainer

1. Klasse Mur/Mürz A: Young Boys Murau II – USV Tauernwind Oberzeiring, 4:4 (0:1)

94 Felix Berger 4:4

91 Johannes Kreuzer 3:4

81 Nikola Vida 3:3

78 Felix Berger 3:2

76 Eigentor durch Sebastian Pirker 2:2

72 Simon Staber 1:2

47 Johannes Kreuzer 0:2

6 Johannes Kreuzer 0:1

Details

