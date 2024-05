Überzeugender Sieg für FC Zeltweg II gegen WSV St. Lambrecht

Details Montag, 13. Mai 2024 21:59

Im Spiel der 18. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A dominierte FC Zeltweg II zu Hause mit einem klaren 6:0-Sieg gegen WSV St. Lambrecht. Von Beginn an zeigte sich das Heimteam überlegen, was sich in einem beeindruckenden Torreigen widerspiegelte.

Anpfiff und frühe Führung

Das Spiel begann energisch, als FC Zeltweg II gleich in der 2. Minute durch Alex Breban in Führung ging. Breban nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von WSV St. Lambrecht und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße. Das schnelle Tor setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels, denn nur 13 Minuten später, in der 15. Minute, baute Mirko Zlatunic die Führung auf 2:0 aus. Zlatunic, der eine starke Leistung zeigte, konnte später in der 29. Minute erneut treffen und erhöhte auf 3:0, was auch der Halbzeitstand war.

Probleme bei St. Lambrecht und Zeltwegs Torflut

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren schlechten Nachrichten für WSV St. Lambrecht, da ihr Torwart kurz vor der Pause verletzt wurde. In der 66. Minute verschärfte sich die Situation weiter, als der Ersatztorwart ebenfalls verletzt ausscheiden musste, was einen Feldspieler zwang, das Tor zu übernehmen. Diese Probleme nutzte FC Zeltweg II gnadenlos aus. In der 72. Minute schoss Emrah Tahirovic das 4:0, was die Überlegenheit seines Teams unterstrich. Tahirovic, der heute besonders in Form war, legte in der 84. Minute noch einmal nach und erzielte das 6:0. Zwischen seinen beiden Toren hatte Valentin Ilic in der 76. Minute auf 5:0 erhöht. Jedes Tor wurde von den Heimfans lautstark gefeiert und zeigte die offensive Stärke von FC Zeltweg II.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 6:0 für FC Zeltweg II, ein Ergebnis, das die Dominanz des Heimteams in diesem Match eindrucksvoll widerspiegelt. Trotz der unglücklichen Umstände bei WSV St. Lambrecht zeigte FC Zeltweg II eine beeindruckende Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv, und konnte somit einen wichtigen Sieg in der Liga feiern.

Insgesamt war es ein Spiel, das von der ersten Minute an von FC Zeltweg II kontrolliert wurde. Mit diesem Sieg untermauern sie ihre Ambitionen in der Liga und senden ein klares Signal an ihre Wettbewerber.

1. Klasse Mur/Mürz A: Zeltweg II : St. Lambrecht - 6:0 (3:0)

84 Emrah Tahirovic 6:0

76 Valentin Ilic 5:0

72 Emrah Tahirovic 4:0

29 Mirko Zlatunic 3:0

15 Mirko Zlatunic 2:0

2 Alex Breban 1:0

