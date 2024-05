SV Oberwölz mit knappem Erfolg beim FC Zeltweg - Tor kurz vor dem Abpfiff

Details Sonntag, 19. Mai 2024 16:10

Ein dramatisches Finale erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen FC Zeltweg II und SV Oberwölz II in der 1. Klasse Mur/Mürz A, wo ein spätes Tor die Entscheidung brachte. In einem überwiegend ausgeglichenen Spiel sorgte Luca Sackl in der 89. Minute für den entscheidenden Treffer, der SV Oberwölz II zum 1:0-Sieg führte.

Ein kampfbetontes Spiel von Beginn an - keine Tore zur Halbzeit

Bereits in der ersten Minute des Spiels zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Während Oberwölz langsam ins Spiel fand, startete energisch und erspielte sich in der 2. Minute die erste Chance des Spiels. Die Heimmannschaft drängte weiter und hatte in der 19. Minute eine Riesenmöglichkeit, die jedoch vom Verteidiger der Gäste, Schelle, zunichte gemacht wurde.

Die Begegnung blieb intensiv, wobei Zeltweg die aktivere der beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit war. Kurz vor der Pause, in der 39. Minute, klärte Schelle erneut in höchster Not nach einer weiteren 100-prozentigen Chance für Zeltweg. Trotz der Überlegenheit von Zeltweg ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss - Tor kurz vor dem Abpfiff - Sackl macht alles klar

Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst weniger ereignisreich, mit einem Spiel, das phasenweise an Intensität verlor. Doch die Spannung stieg in der 57. Minute erneut, als Zeltweg knapp vor einem Torerfolg stand, jedoch kein Glück im Abschluss fand.

Nach verschiedenen Wechseln auf beiden Seiten, schien das Spiel auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen. Doch dann kam die 89. Minute: Luca Sackl, der für SV Oberwölz II stürmte, erzielte mit einem präzisen Schuss das einzige und damit spielentscheidende Tor. Sein Treffer zum 0:1 brachte die Gäste kurz vor dem Abpfiff in Führung und ließ sein Team jubeln.

Die Bemühungen von Zeltweg, in den letzten Minuten doch noch den Ausgleich zu erzielen, blieben unbelohnt. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für SV Oberwölz II, die drei Punkte in einem hart umkämpften Auswärtsspiel sichern konnten.

Nach diesem Erfolg und weiteren drei Punkten steht SV Oberwölz II auf dem 9. Tabellenplatz , während FC Zeltweg II trotz einer starken Leistung ohne Punkte bleibt und zwei Plätze davor gereiht ist.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Zeltweg II : Oberwölz II - 0:1 (0:0)

89 Luca Sackl 0:1

