FC Obdach II dominiert St. Lambrecht mit 5:0 im Heimspiel

Details Montag, 27. Mai 2024 22:49

Am vergangenen Spieltag erlebten die Fans im Stadion eine beeindruckende Vorstellung des FC Obdach II, der den WSV St. Lambrecht mit einem eindeutigen 5:0 besiegte. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine dominante Leistung, die sie mit fünf verschiedenen Toren krönte. Besonders hervorzuheben sind dabei die Leistungen von Lukas Reiter und Tobias Johann Kern, die beide mehrfach ins Schwarze trafen.

Früher Vorsprung setzt den Ton

Das Spiel begann energiegeladen und der FC Obdach II verschwendete keine Zeit, um den Ton anzugeben. Schon in der 27. Minute brachte Lukas Reiter sein Team mit einem gezielten Schuss in Führung. Dieses frühe Tor gab den Gastgebern deutlichen Aufwind und setzte die Gäste aus St. Lambrecht unter Druck, die sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0, doch das sollte sich nach der Pause schnell ändern.

Zweite Halbzeit bringt Torflut

Die zweite Halbzeit zeigte ein noch entschlosseneres FC Obdach II, das die Führung weiter ausbauen wollte. Kurz nach Wiederanpfiff, in der 53. Minute, war es erneut Lukas Reiter, der mit seinem zweiten Tor des Tages den Vorsprung auf 2:0 erhöhte. Dieser Doppelpack steigerte das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft und brachte die Zuschauer zum Jubeln.

24 Minuten später, in der 77. Minute, trug sich Tobias Johann Kern mit seinem ersten Treffer zum 3:0 in die Torschützenliste ein. Sechs Minuten später, in der 83. Minute, bewies Kern erneut seine Treffsicherheit und schoss das 4:0, wodurch er den Sieg praktisch sicherte. Die Fans des FC Obdach II feierten jeden Treffer ausgelassen, während die Spieler von St. Lambrecht trotz ihrer Bemühungen den Angriffen wenig entgegenzusetzen hatten.

Den Schlusspunkt setzte Kai Oberauer in der 87. Minute, als er nach einem perfekt getimten Pass seine Chance nutzte und den Ball zum 5:0-Endstand im Netz unterbrachte. Mit diesem Tor wurde eine überzeugende Leistung des FC Obdach II gekrönt, die zeigt, dass das Team in der Lage ist, konsequent Chancen zu nutzen und Spiele zu dominieren.

Aufstellungen:

Obdach: Rene Steinkellner, Felix Sattler, Christoph Fössl, Christoph Führer, Sebastian Kollmann, Lukas Reiter, Kai Oberauer (K), Tobias Johann Kern, Paul Friedrich, Marco Philipp Sturm, Lukas Mitterbacher



Ersatzspieler: Sebastian Knoll, Daniel Rabensteiner, Elias Kogler



Trainer: Arnold Fössl

WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht: Ilija Ilic, Ivan Ilic, Björn Brachmayer, Johannes Waldner (K), Mateo Krizanac, Hannes Hilberger, Christian Pistrich, Mario Shehata, Jakob Trattner, Dominik Jerey, Richard Rieger



Ersatzspieler: Jonas Gruber, Ahmadi Mushtaba



Trainer: Manuel Hallmann

1. Klasse Mur/Mürz A: Obdach II : St. Lambrecht - 5:0 (1:0)

87 Kai Oberauer 5:0

83 Tobias Johann Kern 4:0

77 Tobias Johann Kern 3:0

53 Lukas Reiter 2:0

27 Lukas Reiter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.