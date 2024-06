FC Judenburg II feiert souveränen Heimsieg über FSC Pöls II

Der FC Judenburg II sicherte sich im heutigen Heimspiel im Zuge der 21. Runde in der 1. Klasse Murz/März A einen klaren 3:0-Sieg gegen den FSC Pöls II. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber ihre Überlegenheit deutlich machen und führten verdient mit 2:0. Ein Doppelpack von Ianis Emanuel Bodea und ein Tor von Estephane Muanda sorgten letztlich für den Erfolg vor heimischer Kulisse.

Ein dominanter Start für Judenburg mit zwei Toren in der Anfangsphase

Das Spiel begann zunächst noch ausgeglichen, mit zaghaften Torannäherungen auf beiden Seiten, doch der FC Judenburg II fand schneller in den Rhythmus. In der 15. Minute nutzte Estephane Muanda eine unübersichtliche Situation im Strafraum und erzielte das erste Tor des Tages.

Nur fünf Minuten später erhöhte Ianis Emanuel Bodea auf 2:0. Mit einem sehenswerten Lupfer über den Torwart der Pölser stellte er die Weichen frühzeitig auf Sieg. Die Gäste aus Pöls hatten in der 33. Minute eine große Möglichkeit, als ein Angreifer den Ball am Fünfmeterraum jedoch verfehlte. Kurz darauf, in der 27. Minute, zeigte Fortini Matumona seine Klasse. Sein ideales Zuspiel konnte Estephane Muanda allerdings nicht verwerten. Mit 2:0 ging es in die Katakomben retour.

Endgültige Entscheidung für das Heim-Team in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause ging das Spiel mit hoher Intensität weiter. Beide Teams hatten früh Chancen, aber es war erneut der FC Judenburg II, der das Spiel dominierte. In der 62. Minute erzielte Ianis Emanuel Bodea sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 3:0. Sein Schuss aus etwa 20 Metern fand den Weg in die kurze Ecke.

Die Pölser hatten im gesamten Spielverlauf Mühe, gegen die gut organisierte Abwehr des FC Judenburg II durchzukommen. In der 65. Minute versuchte Jonas Spiegl, eine hervorragende Flanke von Fortini Matumona zu verwerten, verfehlte den Ball jedoch knapp. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams, das Ergebnis zu verändern, blieb es beim 3:0 für die Gastgeber. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten Sieg des FC Judenburg II.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ralph Eberhard (751 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ralph Eberhard mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.