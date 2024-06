USV Oberzeiring dominiert WSV St. Lambrecht mit einem klaren 6:0-Sieg

Details Montag, 03. Juni 2024 21:46

Der USV Tauernwind Oberzeiring zeigte am Samstag in der 21. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A eine herausragende Leistung und besiegte den WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St. Lambrecht mit 6:0. Trotz eines kämpferischen Starts von St. Lambrecht, war es Oberzeiring, das die Kontrolle über das Spiel übernahm und eine Torflut entfachte. Hier ist ein detaillierter Bericht des Spiels.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Oberzeiring

Das Spiel begann pünktlich um 14:30 Uhr und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 17. Minute eröffnete Nikola Vida das Torfestival für den USV Oberzeiring. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dies war ein Weckruf für St. Lambrecht, die sich bemühte, ins Spiel zu finden und den Ausgleich zu erzielen.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Chancen auf beiden Seiten, doch die Defensive von Oberzeiring stand stabil. St. Lambrecht konnte seine Gelegenheiten nicht nutzen und so ging es mit einem knappen 1:0 für die Gäste in die Pause.

Torflut von Oberzeiring

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, aber mit einem deutlichen Unterschied: Oberzeiring erhöhte den Druck und zeigte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor. In der 59. Minute war es Johannes Kreuzer, der den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter von St. Lambrecht keine Chance.

Nur acht Minuten später, in der 67. Minute, legte Julian Pirker nach und erzielte das 3:0 für Oberzeiring. Die Defensive von St. Lambrecht schien nun endgültig überfordert. Es folgten zwei weitere Tore in kurzer Abfolge: In der 75. Minute traf Nikola Vida erneut, was das 4:0 bedeutete. Kurz darauf, in der 77. Minute, erzielte Julian Pirker sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 5:0.

Oberzeiring ließ nicht locker und zeigte bis zur letzten Minute eine beeindruckende Leistung. In der 86. Minute setzte David Steiner den Schlusspunkt und traf zum 6:0-Endstand. Der WSV St. Lambrecht hatte keine Antwort mehr parat und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, ohne Nachspielzeit. USV Oberzeiring feierte einen hochverdienten Sieg und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Für den WSV St. Lambrecht hingegen bleibt die Aufgabe, sich zu erholen und aus den Fehlern dieses Spiels zu lernen.

1. Klasse Mur/Mürz A: St. Lambrecht : Oberzeiring - 0:6 (0:1)

86 David Steiner 0:6

77 Julian Pirker 0:5

75 Nikola Vida 0:4

67 Julian Pirker 0:3

59 Johannes Kreuzer 0:2

17 Nikola Vida 0:1

