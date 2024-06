UFC Gaal dreht Relegations-Hinspiel gegen USV Oberzeiring

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 21:54

Am Mittwochabend fand das mit Spannung erwartete Hinspiel der Relegation zwischen dem USV Tauernwind Oberzeiring und dem UFC Gaal statt. Für den USV Oberzeiring ging es um den Aufstieg in die Gebietsliga Mur, nachdem sie in der 1. Klasse Mur/Mürz A den zweiten Platz mit 42 Punkten erreicht hatten. Für den UFC Gaal hingegen stand der Abstieg in die 1. Klasse Mur/Mürz A auf dem Spiel, nachdem sie die Gebietsliga mit 16 Punkten auf dem 14. Platz abgeschlossen hatten. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Gerhard Wango geleitet, assistiert von Roland Gierer und Stefan Ranzenmayr.

Das Spiel begann pünktlich und die Spannung war von Beginn an greifbar. Es sollte auch nicht lange dauern, bis das erste Tor fällt. In der 21. Minute erzielte Kreuzer das 1:0 für den USV Tauernwind Oberzeiring. Mit der Führung im Rücken wollen die Oberzeiringer nachlegen, daraus wurde aber nichts.

Die zweite Halbzeit begann mit stärkeren Gaalern und der Ausgleich zum 1:1 ließ nicht lange auf sich warten. Der Ausgleichstreffer durch Gaugusch brachte neue Energie ins Spiel und sorgte für zusätzlichen Druck auf beide Teams. Dann versuchten beide Teams mit Wechseln neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Das Spiel blieb bis kurz vor Schluss spannend, doch in der 89. Minute erzielte der UFC Gaal durch Pöllauer den entscheidenden Treffer zum 2:1. Dieses späte Tor drehte das Spiel zugunsten des UFC Gaal und sorgte für großen Jubel bei den Gästen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für den UFC Gaal. Damit verschafften sie sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel und erhöhten ihre Chancen auf den Klassenerhalt.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Gruber Pfandl (Obmann Oberzeiringer): "Ich denke, es ist noch alles offen. Wir hätten natürlich gerne gewonnen und wären mit einem Sieg in das Rückspiel gegangen, aber so ist eben eine Niederlage geworden. Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Wir wissen, was wir am Wochenende zu tun haben."

Husref Hodzic (Trainer Gaal): "Wir nehmen den Sieg mit, wissen aber auch, dass noch nichts entschieden ist. Wir brauchen erneut eine gute Leistung, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das könnte noch eine spannende Angelegenheit werden, denn Oberzeiring wird alles in die Waagschale werfen. Meine Jungs wissen aber, womit sie zu rechnen haben."

