FC Zeltweg II bezwingt TSV Neumarkt II nach Rückstand

Details Montag, 02. September 2024 19:33

Ein spannendes Fußballspiel zwischen FC Zeltweg II und TSV Neumarkt II bot den Fans jede Menge Action und Tore. In einer Partie, die von Anfang bis Ende spannend war, sicherte sich FC Zeltweg II mit einem 4:3-Sieg die drei Punkte. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Benjamin Leitner und Dominik Straner, die beide mehrere Male ins Schwarze trafen.

Furioser Start und packende erste Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute ging FC Zeltweg II durch Benjamin Leitner in Führung, der den Ball zum 1:0 einnetzte. Doch die Antwort von TSV Neumarkt II ließ nicht lange auf sich warten. Niklas-Ayrton Kraber erzielte in der 4. Minute den schnellen Ausgleich zum 1:1.

Der frühe Schlagabtausch setzte sich fort, und in der 28. Minute gelang Erwin Payrdas 2:1 für Neumarkt. Doch FC Zeltweg II wollte sich nicht geschlagen geben. Benjamin Leitner, der schon früh in der Partie traf, stellte in der 30. Minute den Gleichstand wieder her. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause, nachdem beide Teams weiterhin offensiven Fußball gezeigt hatten und es in der 42. Minute fast zu einem weiteren Tor für TSV Neumarkt II gekommen wäre, als ein Volleyschuss die Latte traf.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dramatik des Spiels nahtlos fort. Benjamin Leitner gelang es in der 49. Minute erneut, für FC Zeltweg II zu treffen, und brachte sein Team mit 3:2 in Führung. In der Folge blieb das Spiel intensiv und spannend, wobei beide Teams Chancen hatten, das Ergebnis weiter zu verändern.

Besonders FC Zeltweg II hatte mehrfach Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. So ging ein Distanzschuss in der 63. Minute nur knapp am Tor vorbei. TSV Neumarkt II kämpfte verbissen um den Ausgleich, doch es war Cedric Gauster, der in der 86. Minute das 4:2 für FC Zeltweg II erzielte und die Hoffnung der Gäste auf einen Punktgewinn zu schwinden schien.

Dennoch gab TSV Neumarkt II nicht auf und zeigte bis zum Schluss Moral. In der 90. Minute gelang Dominik Straner noch der Anschlusstreffer zum 4:3, doch die verbleibenden Minuten reichten nicht mehr aus, um den Ausgleich zu erzielen.

1. Klasse Mur/Mürz A: Zeltweg II : Neumarkt II - 4:3 (2:2)

90 Dominik Straner 4:3

86 Cedric Gauster 4:2

49 Benjamin Leitner 3:2

30 Benjamin Leitner 2:2

28 Erwin Payr 1:2

4 Niklas-Ayrton Kraber 1:1

2 Benjamin Leitner 1:0

Details

