Young Boys Murau mit fünf Treffern gegen WSV St. Lambrecht

In der dritten Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A lieferten sich die Young Boys Murau II und der WSV St. Lambrecht ein torreiches Duell. Die Partie endete mit einem beeindruckenden 5:2 für die Gastgeber, wobei vor allem Felix Berger und Gottfried Gambs glänzten. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine offensive Spielweise, was zu einem torreichen Match führte.

Offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit - 2:2 zur Pause

Bereits in der Anfangsphase ging der WSV St. Lambrecht durch Christian Pistrich in Führung. In der 11. Minute setzte sich Pistrich durch und erzielte das 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Young Boys Murau II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 12. Minute, konnte Gottfried Gambs den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Die Heim-Mannschaft ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken und nahm das Spiel zunehmend in die Hand.

Der offensive Einsatz der Young Boys Murau II zahlte sich weiter aus. In der 17. Minute brachte Felix Berger die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer mit 2:1 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 26. Minute gelang es Björn Brachmayer, für den WSV St. Lambrecht auszugleichen. Mit dem 2:2 ging es dann in die Halbzeitpause, ein Ergebnis, das die Spannung für die zweite Halbzeit aufrechterhielt.

Young Boys Murau II dominieren in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Young Boys Murau II entschlossen aus der Kabine. Das sollte sich auszahlen, denn in der 59. Minute erzielte Gottfried Gambs sein zweites Tor des Tages und brachte die Heim-Mannschaft mit 3:2 in Führung. Dieser Treffer war der Auftakt zu einer dominanten zweiten Halbzeit der Gastgeber.

Nur fünf Minuten später, in der 64. Minute, baute Andrii Siryi die Führung weiter aus. Mit seinem Treffer zum 4:2 brachte er die Young Boys Murau II auf die Siegerstraße. Die Gäste aus St. Lambrecht hatten in dieser Phase des Spiels kaum noch etwas entgegenzusetzen. In der 65. Minute machte Felix Berger mit seinem zweiten Tor des Tages den Deckel drauf. Sein Treffer zum 5:2 war gleichzeitig das letzte Tor des Spiels.

Die Young Boys Murau II zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und ließen dem WSV St. Lambrecht keine Chance mehr, ins Spiel zurückzukommen. Mit diesem Sieg sicherten sich die Gastgeber die ersten Punkte in der 1. Klasse Mur/Mürz A.

Das Spiel endete mit einem klaren 5:2 für die Young Boys Murau II. Besonders Felix Berger und Gottfried Gambs konnten mit jeweils zwei Toren überzeugen und waren maßgeblich am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt. Der WSV St. Lambrecht hingegen musste sich trotz eines engagierten Auftritts letztendlich deutlich geschlagen geben.

1. Klasse Mur/Mürz A: Young Boys Murau II : St. Lambrecht - 5:2 (2:2)

65 Felix Berger 5:2

64 Andrii Siryi 4:2

59 Gottfried Gambs 3:2

26 Björn Brachmayer 2:2

17 Felix Berger 2:1

12 Gottfried Gambs 1:1

11 Christian Pistrich 0:1

