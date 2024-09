USV Oberzeiring dominiert beim FC Judenburg II und gewinnt mit 5:0

Details Sonntag, 08. September 2024 17:11

Der USV Oberzeiring zeigte in einem beeindruckenden Auftritt gegen FC Judenburg II seine Klasse und sicherte sich mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg drei weitere Punkte in der 1. Klasse Mur/Mürz A . Schon in der ersten Halbzeit setzten die Gäste die Weichen für den Erfolg und ließen auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Mit fünf verschiedenen Torschützen zeigte sich die Mannschaft von ihrer besten Seite, während die Gastgeber aus Judenburg nie richtig ins Spiel fanden.

Bei Oberzeiring spielen keine Badkicker - es spielt eine Mannschaft, die momentan unbesiegt ist

Frühe Führung durch Julian Pirker - nach einer Viertelstunde ging es los

Die Partie begann und es folgte bald der erste Paukenschlag für den USV Oberzeiring. Bereits in der 15. Minute gelang Julian Pirker der Führungstreffer, nachdem die Heimmannschaft aus Judenburg offenbar noch nicht richtig auf dem Platz angekommen war. Mit einem präzisen Schuss ins Netz stellte Pirker früh die Weichen auf Sieg für die Gäste.

Nach dem Führungstreffer versuchte Judenburg II, ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste aus Oberzeiring ließen ihnen kaum Raum zur Entfaltung. In der Folge schien es, als ob der USV etwas an Tempo verloren hätte, doch dieser Eindruck täuschte. Nur vier Minuten später erhöhte Nikola Vida auf 2:0 für Oberzeiring. Vida nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Judenburg II eiskalt aus und schob den Ball souverän ein.

Oberzeiring erhöht den Druck und gewinnt am Ende mit 5:0

Nach der Halbzeitpause versuchte FC Judenburg II, mehr Druck auf den Gegner auszuüben, doch die Gästeabwehr stand sicher. Das Spiel verlor in der zweiten Halbzeit zunächst etwas an Fahrt, und es sah danach aus, als ob Oberzeiring den Vorsprung verwalten wollte. Dies änderte sich jedoch in der 76. Minute. Tobias Kotzegger erlöste die Gäste mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0, was den Widerstand der Gastgeber endgültig brach.

Nur zwei Minuten später war es Egzon Tahiri, der mit einem Weitschuss das 4:0 markierte. Judenburg II konnte zu diesem Zeitpunkt dem Offensivdrang der Gäste nichts mehr entgegensetzen. Kurz vor Schluss wurde es dann noch einmal hektisch. In der 84. Minute sah Dennis Miedl von FC Judenburg II die gelb-rote Karte, was die ohnehin schwierige Situation der Gastgeber weiter verschärfte.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Enis Tahiri in der 90. Minute. Mit einem platzierten Schuss ins Eck besiegelte er den 5:0-Endstand und machte damit das Debakel für Judenburg II perfekt. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den verdienten Sieg für den USV Oberzeiring.

Insgesamt war es eine überzeugende Vorstellung der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten und defensiv nichts anbrennen ließen. FC Judenburg II hingegen zeigte sich über weite Strecken des Spiels überfordert und konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten. Mit diesem klaren Sieg setzt der USV Oberzeiring ein Ausrufezeichen und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Bisher wurden alle Spiele gewonnen.

Aufstellungen:

Judenburg: Beritan Cöplü, Lukas Willhuber, Pascal Ruß, Daniel Mayer (K), Fawaz Alsaleh, Dennis Miedl, Ianis Emanuel Bodea, Lukas Pabst, Raul Tihic, Massoud Qorban, Canio Bejtaj

Ersatzspieler: Rrezart Halili, Rami Jabnoun

Trainer: Armand Beran

- USV Tauernwind Oberzeiring: Luca Heitzer, Nikola Vida, Sebastian Pirker, Samuel Sprung, Tobias Kotzegger, Johannes Kreuzer (K), Lukas Größing, Tobias Schalk, Egzon Tahiri, Julian Pirker, Björn Schlacher

Ersatzspieler: Bernd Steiner, Lukas Wilding, Michal Jankowski, Enis Tahiri, Michael Kainer, Leo Rauscher

Trainer: Michael Kainer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Judenburg II : Oberzeiring - 0:5 (0:2)

90 Enis Tahiri 0:5

78 Egzon Tahiri 0:4

76 Tobias Kotzegger 0:3

34 Nikola Vida 0:2

15 Julian Pirker 0:1



