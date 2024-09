Sieben-Tore-Festival: USV Oberzeiring deklassiert Young Boys Murau II

Details Sonntag, 15. September 2024 10:05

In der vierten Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A zeigte der USV Oberzeiring eine beeindruckende Leistung und besiegte die Young Boys Murau II mit einem deutlichen 7:0. Vor heimischem Publikum demonstrierten die Gastgeber von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen den Gästen keine Chance.

Frühe Führung für den USV Oberzeiring

In der 19. Minute war es Samuel Sprung, der das erste Tor für die Heimmannschaft erzielte und damit den Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag legte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Young Boys Murau II keine Chance. Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrer frühen Führung aus und drängten weiter nach vorn. In der 34. Minute erhöhte der Kapitän Sebastian Pirker auf 2:0. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste aus und schloss gekonnt ab. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während die Gäste noch keinen einzigen gefährlichen Angriff verbuchen konnten.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der USV Oberzeiring nicht nach und setzte die Gäste weiter unter Druck. Bereits in der 53. Minute konnte Raphael Hatzer auf 3:0 erhöhen. Der Treffer entstand aus einer schön herausgespielten Kombination, die von Hatzer eiskalt verwertet wurde.

Die nächste Tor-Doppelpack-Serie folgte in schneller Abfolge. Innerhalb von zwei Minuten erzielte Tobias Kotzegger zwei Tore: In der 63. Minute erhöhte er zunächst auf 4:0 und nur eine Minute später stellte er mit seinem zweiten Treffer den Spielstand auf 5:0. Die Abwehr der Young Boys Murau II schien zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert.

In der 72. Minute war es dann Enis Tahiri, der den sechsten Treffer für den USV Oberzeiring markierte. Sein Bruder Egzon Tahiri setzte schließlich in der 85. Minute den Schlusspunkt mit dem Tor zum 7:0.

Stimme zum Spiel:

Manfred Kobald (Sektionsleiter Oberzeiring): "Es war ein Spiel auf ein Tor. Die jungen Murauer waren in allen Belangen unterlegen. Es war nur eine Frage, wie hoch die Niederlage wird. Der Blick geht nach vorne auf das Saisonziel: Meister."

1. Klasse Mur/Mürz A: Oberzeiring : Young Boys Murau II - 7:0 (2:0)

85 Egzon Tahiri 7:0

72 Enis Tahiri 6:0

64 Tobias Kotzegger 5:0

63 Tobias Kotzegger 4:0

53 Raphael Hatzer 3:0

34 Sebastian Pirker 2:0

19 Samuel Sprung 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.