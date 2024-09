Spektakuläres 3:3-Unentschieden zwischen Kraubath und SG Weißkirchen/Lobmingtal II - ausführliches Statement von Trainer Bonow

Details Sonntag, 15. September 2024 14:21

Ein spannendes Match in der 4. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A endete mit einem 3:3-Unentschieden zwischen TUS Kraubath und SG Weißkirchen/Lobmingtal II. In einem Spiel voller Wendungen und sehenswerten Toren zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute um jeden Ball.

Kraubath wartet noch auf den ersten Sieg, zeigte jedoch eine beherzte Leistung.

Starker Start von TUS Kraubath - Schwaiger mit der Führung

Bereits in der dritten Minute ging TUS Kraubath durch ein sensationelles Tor von Lukas Schwaiger mit 1:0 in Führung. Schwaiger fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und hämmerte den Ball unhaltbar ins Netz. Die frühe Führung gab den Gastgebern spürbar Auftrieb.

Nur zwölf Minuten später konnte TUS Kraubath den Vorsprung sogar auf 2:0 ausbauen. Julian Ertl zeigte seine Abschlussqualitäten und netzte gekonnt ein. In dieser Phase des Spiels dominierten die Hausherren und schienen das Spiel frühzeitig in ihre Richtung lenken zu können. Es sah alles. nach dem ersten Sieg für die Hausherren in der noch jungen Saison aus.

Die Antwort von SG Weißkirchen/Lobmingtal II - große Moral bei den Gästen

Doch die Gäste aus Weißkirchen/Lobmingtal gaben sich nicht geschlagen und kamen immer besser ins Spiel. In der 33. Minute erzielte Johannes Raffler den Anschlusstreffer zum 2:1. Raffler nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von TUS Kraubath eiskalt aus und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Nur zwei Minuten später war es erneut SG Weißkirchen/Lobmingtal II, die zuschlugen. Adam Sifter traf zum 2:2-Ausgleich und stellte damit den Spielstand auf null. Die Hausherren waren sichtlich beeindruckt von der schnellen Aufholjagd der Gäste, die mit viel Leidenschaft agierten.

Kurz vor der Halbzeitpause gab es dann noch einen Elfmeter für TUS Kraubath. Doch die Chance zur erneuten Führung blieb ungenutzt, als man den Strafstoß vergab. So ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause. Die Gäste hatten viel Moral beweisen und sich in das Spiel zurück gekämpft.

Spannende Schlussphase - am Ende steht ein Unentschieden

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich turbulent weiter. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 78. Minute gelang Tobias Kaltenegger das Tor zur 3:2-Führung für SG Weißkirchen/Lobmingtal II. Kaltenegger zeigte seine Qualitäten und brachte die Gäste zum Jubeln.

Doch TUS Kraubath bewies Moral und kämpfte sich zurück. In der 83. Minute war es erneut Julian Ertl, der mit seinem zweiten Tor des Tages den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Ertl brachte sein Team zurück ins Spiel und sorgte für einen spannenden Schlussspurt.

Bis zum Abpfiff in der 90. Minute suchten beide Teams weiterhin die Entscheidung, doch es blieb beim leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Ein Spiel, das den Zuschauern alles bot, was den Fußball so faszinierend macht: frühe Tore, Aufholjagden und ein spannendes Finish.

Mit diesem Ergebnis bleibt es in der 1. Klasse Mur/Mürz A spannend - die Liga ist ausgeglichen und es werden oft Kleinigkeiten über die Punkte entscheiden und beide Mannschaften können auf eine starke Leistung zurückblicken. Die Zuschauer in Kraubath wurden jedenfalls bei herbstlichem Wetter mit einem spektakulären Fußballnachmittag belohnt.

Stimme zum Spiel

Statement von René Bonow, Trainer des SV Kraubath:

„Das Spiel gegen Weißkirchen/Lobmingtal hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nach einer starken Anfangsphase und einer 2:0-Führung nach nur 15 Minuten haben wir klar bewiesen, dass wir offensiv gefährlich und in der Lage sind, gute Chancen herauszuspielen. Doch auch wenn der Start vielversprechend war, müssen wir uns eingestehen, dass wir es nicht geschafft haben, diese Führung weiter auszubauen oder zu halten.

Es ist ärgerlich, dass wir trotz unserer 3:3-Situation und den sich bietenden Gelegenheiten das Spiel nicht für uns entscheiden konnten. Wir hatten nach dem Ausgleich wirklich die Chancen, die Partie zu gewinnen, aber wir haben es erneut verpasst, uns für unsere harte Arbeit zu belohnen. Das ist ein Punkt, an dem wir noch konsequenter werden müssen: die Chancenverwertung. Wir vergeben einfach noch zu viele Möglichkeiten.

Trotzdem sehe ich viele positive Ansätze. Im Vergleich zu den letzten Spielen gibt es eine deutliche Verbesserung, und das Team zeigt viel Fleiß und Engagement. Die Jungs arbeiten hart und geben nie auf, und das wird sich bald auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Ich bin mir sicher, dass der Knoten bald platzt. Sobald das passiert, werden wir in die Erfolgsspur kommen.

Wir müssen weiterhin an uns glauben und positiv bleiben. Die Mannschaft hat Potenzial, und wenn wir es schaffen, unsere Chancen effizienter zu nutzen, werden wir die Spiele auch für uns entscheiden können. Ich bin stolz auf die Jungs und ihre Einstellung – sie haben sich nicht belohnt, aber wir denken positiv und schauen nach vorne.“

Aufstellungen: Kraubath: Matthias Steinhöfler, Marvin Trettenhahn (K), Tristan Rafael Fink, Bastian Sorgmann, Julian Ertl, David Brandner, Matej Pratljacic, Johannes Steiner, Kevin Limbacher, Ivan Stojcevic, Lukas Schwaiger

Ersatzspieler: Florian Neuherz, David Tomic, Christian Berger, Felix Obenaus, Rene Bonow

Trainer: Rene Bonow

- Lobmingtal: Alexander Radner - David Kaltenegger (K), Florian Anton Eibensteiner, Julian Sterba, Siyanda Talent Mazibuko - Andre Atamanczuk, Julian Ilic, Markus Feyerl, Tobias Kaltenegger - Adam Sifter, Johannes Raffler

Ersatzspieler: Björn Lukas Wölfler, Nico Fehberger, Florian Josef Hammer, Valentin Steinwidder, Simon Reiter, Matteo Poschinger

Trainer: Hermann Wilding Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Kraubath : SG Weißkirchen/Lobmingtal II - 3:3 (2:2)

83 Julian Ertl 3:3

78 Tobias Kaltenegger 2:3

35 Adam Sifter 2:2

33 Johannes Raffler 2:1

15 Julian Ertl 2:0

3 Lukas Schwaiger 1:0

